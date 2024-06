Una universitaria de Tui, aplaudida en redes por el tierno gesto con sus abuelos: "Aunque tenga que dar la vuelta al mundo"

Marta Martínez Alonso es una recién licenciada de 25 años, vecina de la parroquia tudense de Pexegueiros, que el pasado 7 de junio vivió uno de los momentos más importantes de su vida. Su ilusión era compartirlo con toda su familia, pero una neumonía repentina impidió que esa jornada fuese perfecta, al menos a priori.

Esta graduada en Educación Primaria, iba a recibir la banda por su segundo título universitario en la ceremonia de graduacón que se iba a celebrar en el campus de Ourense de la UVigo.

Y es que, en la ciudad de As Burgas fue donde esta joven cursó los últimos tres años los estudios de Educación Infantil. Pero José Luis, que así se llama el abuelo paterno de Marta, estaba ingresado en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por esa afección respiratoria, y junto a él, Conchi, la abuela materna de la joven, así que ambos se iban a perder ese memorable momento.

"Mi ilusión era que mis tres abuelos y mis padres estuvieran en el acto de graduación, y como uno de ellos estaba ingresado, pensé en perderme el evento y quedarme con él, pero mi abuelo me convenció y me dijo que asistiera, que no podía renunciar a algo tan importante", señala Marta, que finalmente estuvo acompañada en el acto por sus progenitores, su abuela materna, María, de 94 años, "y Pepe, mi otro abuelo, que ya falleció y que solo me pudo acompañar desde el cielo".

Marta, con sus padres y su abuela materna, que estuvieron presentes en la ceremonia de graduación. / Cedida

Una mentira piadosa

Aún así, esta viguesa no renunció a compartir un día tan feliz con todos los suyos, así que tenía muy claro lo primero que iba a hacer una vez concluida la ceremonia. "Al terminar, llamé a mis abuelos al hospital para contarles cómo había ido todo, y avisarles de que tenía la cena con mis compañeros de promoción, así que iría a verles al día siguiente". Una mentira piadosa que daría paso a la sorpresa que tanto emocionó a sus yayos.

Y es que una hora y pico después -hay unos 100 kilómetros de distancia entre Ourense y Vigo- Marta hacía acto de presencia en esa habitación de hospital, vestida con su elegante traje elegido para la ocasión, y llevando sobre sus hombros la banda de graduada. "No se lo esperaban y fue un momento muy emotivo, recuerda la joven viguesa, cuya relación con sus abuelos es muy estrecha, "ya que los paternos han vivido con nosotros toda mi vida, y mi otra abuela vive a un minuto de mi casa, así que me crié con ellos", comenta a FARO.

"Aunque tenga que dar la vuelta al mundo"

Al vídeo de su llegada al hospital que Marta subió a TikTok, le acompañaba esta reflexión: "Qué duro fue bajar las escaleras con todo el mundo aplaudiendo y no poder veros allí. Tuve que ser muy fuerte para poder ir, pero tuve que hacerlo por mi, por mamá y papá, por la abuela y por vosotros desde la distancia. Ganas de llorar constantemente y pensando a cada paso en vosotros y en todos los que desde arriba no podían estar tampoco. Pero aún así, algo tenía que hacer para que me vieseis graduada una vez más, para que me vieseis feliz, y para que me vieseis cumplir el último sueño que me quedaba, ser profe de los pequeñitos, como siempre había soñado. Qué momento tan bonito, y qué suerte haber podido ir, aunque fuese después, a daros ese abrazo que se quedará en mi corazón para siempre. Siempre juntitos, aunque eso suponga dar la vuelta al mundo."

Marta, con sus abuelos en el hospital Álvaro Cunqueiro, después de su graduación celebrada en Ourense. / Cedida

Este gesto tan tierno, grabado con móvil, y que Marta compartió, "simplemente, para guardarlo en mis redes como recuerdo", tuvo miles de reacciones, que se multiplicaron cuando fue recuperado por @ceciarmy, un 'influencer' anónimo que suma más de 5 millones de seguidores en sus perfiles por los memes y vídeos que comparte -de humor, emotivos o curiosos-, y que se suelen viralizar.

El instagramer realizó un montaje con el acto de graduación y la visita al hospital: "Esta chica se graduó de su carrera y lo primero que ha hecho ha sido ir al hospital a ver a sus abuelos".

"Nunca os olvidéis de la gente que de verdad importa", agregó el influencer al reel cuya repercusión llegó a oídos de Marta, cuando uno de sus compañeros de la carrera de Educación Primaria que había cursado años antes en Pontevedra le informó de lo que estaba pasando.

"Ha sido un orgullo tanto para mí como para toda mi familia, y por partida triple: por el acto de graduación, por la sorpresa que les di a mis abuelos, y porque el vídeo se haya hecho viral, sobre todo por la cantidad de gente joven a la que ha llegado", confiesa la profesora gallega, que después de la visita al hospital, volvió a Ourense para celebrar ese día con sus amigas de convivencia durante los años de carrera: "Me llevaron de vuelta mis padres, ¡y con la tormenta que estaba cayendo!", agradece la joven, quien cerraba por todo lo alto ese viernes inolvidable en su vida.