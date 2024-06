La jueza archiva el caso Déborah porque no hay indicios: solo “meras sospechas”

El archivo judicial estaba en el horizonte desde hacía tiempo. Hace casi un año los padres y los hermanos de Déborah, junto a sus abogados, comparecían en Alcabre para anunciar que habían pedido el sobreseimiento provisional del procedimiento indignados “por el maltrato judicial” y con “rabia contenida” tras más de dos décadas de lucha. Ese momento, el del cierre de la causa, llegó ayer. “Es un día muy triste, pero estamos orgullosos de la lucha y del trabajo hecho, lo volveríamos a hacer una y mil veces porque ahora sé muchas más cosas de lo que sabía antes”, afirmaba ayer emocionada Rosa, hermana de la joven fallecida. “Es un día de luto, pero no solo para mi familia, sino para toda la sociedad”, añade esta mujer. Uno de sus letrados, Ramón Pérez Amoedo, lamenta también que no se haya podido obtener justicia para Déborah. “Es un fracaso del Estado que la muerte de una joven, que la muerte de Déborah, no se haya resuelto”, considera el jurista, para añadir que el procedimiento ha evidenciado un cúmulo de “incompetencias”. “Alguien procuró que no se supiese lo que pasó”, opina en relación con todos los interrogantes que deja abiertos el caso Déborah. La familia y su equipo legal avanzan que cuando el auto notificado ayer sea firme se convocará rueda de prensa “para exponer lo acontecido en estos 22 años facilitándose cuantos datos sean necesarios para que sea la sociedad la que valore lo ocurrido”.

Teléfono móvil

En un comunicado, los abogados informaron también que en relación con la petición que hicieron “sobre qué personas tuvieron intervención en la incautación del teléfono móvil de Déborah y la sustracción de la tarjeta SIM”, a petición de la Fiscalía la jueza ha remitido la información a la comisaría de Vigo “por si considera de interés iniciar una investigación o si lo remite a la comisaría de Madrid”. “Ello en base a entender que el juzgado de Tui no sería competente para investigar un hecho no ocurrido en su jurisdicción, lo que tampoco será recurrido a fin de que se cierre la causa, aún cuando sea con carácter provisional”. El viejo Nokia 3310 de Déborah fue entregado por la familia a la Policía en 2006. Estuvo desaparecido hasta que fue hallado casualmente hace dos años sin la SIM. Ya no pudo aportar nada de interés para la causa.