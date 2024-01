Vigo necesitaría ocho juzgados más para cumplir los módulos que aconseja el CGPJ

Los juzgados de Vigo batieron récords de litigiosidad en 2023. Por primera vez en casi una década se superó la barrera de los 50.000 pleitos. Concretamente fueron 51.044 los procedimientos que se registraron a lo largo del pasado año. Ni siquiera el impacto de las huelgas judiciales, especialmente la de los letrados de la Administración de Justicia, logró frenar la fuerte entrada de asuntos. El gran aumento de los pleitos civiles y laborales es lo que ha dibujado el actual escenario. Y lo que evidencian las estadísticas es que los 38 órganos judiciales unipersonales con los que cuenta la ciudad a día de hoy no llegan para absorber semejante volumen de casos: a la luz del último balance anual, se necesitarían ocho juzgados más para cumplir con los módulos de entrada de asuntos que aconseja el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los juzgados que están más desbordados son los de Primera Instancia. En Vigo hay 13 salas dedicadas a resolver asuntos civiles ordinarios. Todas ellas sumaron en 2023 un total de 17.684 casos, a los que hay que sumar más de 3.200 ejecuciones. La actividad incesante de los "fondos buitre" reclamando deudas, las demandas por los intereses usurarios de las "tarjetas revolving" y los "microcréditos", los pleitos hipotecarios o la avalancha de monitorios atascan unos juzgados cuya litigiosidad, además, parece que aún no ha tocado techo. Según la carga de trabajo recomendada por el Poder Judicial, cada una de estas salas no debería exceder de los 1.200 procedimientos, incluyéndose en este cálculo la jurisdicción voluntaria y las ejecuciones. Pero la realidad es que en 2023 cada una asumió una media de 1.608 . Para que en Primera Instancia pudiesen trabajar con un volumen adecuado de asuntos habría que crear no uno ni dos, sino hasta cuatro juzgados más.

La avalancha del "cártel de los coches"

En cuanto a los tres que llevan materia de Familia, integrados igual que los anteriores en la jurisdicción civil, el módulo de entrada aconsejado por órgano judicial es de 1.323 procedimientos. La media que asumió cada juzgado fue superior, 1.439 asuntos, un exceso que sin embargo no justificaría, por ahora, la puesta en marcha de otro tribunal de pleitos matrimoniales. Cuestión distinta es la del juzgado de lo Mercantil, que sumó 834 asuntos y ejecuciones. No debería sobrepasar la cifra de 435, por lo que esta litigiosidad sí que avalaría la creación de una segunda sala especializada en dicha materia. Con los concursos de acreedores al alza, este juzgado además podría afrontar en este 2024 una avalancha de litigios sin precedentes en Vigo, ya que su previsión es recibir la friolera de 20.000 demandas de conductores afectados por el “cártel de los coches”. Conscientes de que es un volumen de pleitos inasumible para la jueza, la letrada judicial y la plantilla de funcionarios de esta sala, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha solicitado medidas de refuerzo para que el juzgado no se vea abocado a un colapso imposible de gestionar.

El colapso del SMAC y su impacto judicial

Junto a la jurisdicción civil, la otra que sobrepasa el módulo de entrada de asuntos es la laboral. Los siete juzgados de lo Social con los que cuenta Vigo registraron durante el pasado año 7.239 asuntos y más de un millar de ejecuciones. En total, sumando unos y otras, la cifra global supera los 8.300 procedimientos. El módulo anual máximo fijado para una sala laboral es de 800 procedimientos, pero lo cierto es que en 2023 cada uno de estos tribunales asumió 1.190. Para cumplir las previsiones del Poder Judicial se necesitarían tres juzgados más de esta materia. Habrá que esperar a si en 2024 se repiten estas espectaculares cifras ya que estas salas afrontaron una situación excepcional durante el pasado año, ajena a la conflictividad laboral. Y esa fue el colapso del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) vigués: muchos asuntos que podrían haberse arreglado con un acuerdo en esta oficina acabaron en la vía judicial al no poder ser atendidos en dicho servicio.

Jornadas maratonianas en el juzgado de Violencia

En la jurisdicción penal y en la contencioso-administrativa ninguno de los juzgados supera los módulos, si bien hay una situación especial, la del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Aunque registró 1.354 asuntos no alcanzando así la cifra máxima recomendada –que es de 1.600–, la realidad es que esta sala, que funciona como una de guardia, está colapsada igualmente. Las jornadas maratonianas se suceden un día sí y otro también.