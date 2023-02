El repunte de la violencia machista vuelve a evidenciar el colapso del juzgado vigués

“Aquí sabes cuando entras pero nunca cuando sales”, afirmaba este miércoles un abogado que, al filo de las cinco de la tarde, salía acompañado por un cliente del edificio judicial de la calle Lalín. Llevaba allí desde la mañana, pero la jornada se acabó alargando sobremanera. Venía del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, donde, pese a lo avanzado de la hora, la labor aún no había acabado ya que la jueza continuaba poniendo resoluciones sobre otras comparecencias de detenidos o de órdenes de protección que habían tenido lugar a lo largo del día. Y aún debía decidir sobre el caso más grave que tenía sobre la mesa, el del profesor arrestado por el crimen machista de Baiona. No sería hasta pasadas las siete de la tarde cuando el presunto asesino abandonaba la sede judicial con destino al Hospital Álvaro Cunqueiro –al día siguiente ya ingresaría en prisión–, llegando así también a su fin, en este tribunal especializado, una jornada maratoniana que había arrancado a las nueve de la mañana.

El repunte de los casos de violencia machista evidencian una vez más el atasco de este juzgado vigués que, junto a los casos de Vigo, asume también los del Val Miñor. La larga jornada del miércoles que se describe al inicio de este artículo no es una excepción: esta misma semana volvió a repetirse justo al día siguiente y es una situación que el personal de la sala y los abogados sufren con bastante frecuencia. Lo cierto es que el problema no es nuevo pero las fuentes judiciales consultadas señalan que es necesario que, de una vez por todas, se aporte una solución. La idoneidad de contar con un segundo juzgado especializado en violencia de género ha sido siempre una aspiración. “Y si no al menos uno de refuerzo”, afirman.

El tribunal asumió en 2022 un total de 1.160 asuntos penales y, en lo que va de año, ya se superan los 120. Y eso sin contar los procedimientos civiles ya que esta sala también se encarga de los pleitos de separación y divorcio –y las medidas relativas a los hijos menores de edad en caso de haberlos– en aquellos casos en los que se abrió un procedimiento judicial por delito de violencia de género. Los datos así en frío no justificarían, a día de hoy, un segundo tribunal si el único criterio que se tiene en cuenta es el de los módulos de trabajo que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que establecen que un órgano judicial de estas características puede asumir hasta un máximo de 1.600 casos anuales, cifra que no se alcanza en Vigo.

"Aquí todo es urgente"

El problema, apuntan, no es tanto la cantidad de asuntos, que también, sino el tipo de procedimientos y la necesidad de darle una pronta respuesta. “Este juzgado funciona como una guardia permanente: aquí todo es urgente”, describe una trabajadora. Cualquier día normal pueden pasar a disposición tres o cuatro detenidos, a lo que se suman las comparecencias de las órdenes de protección que piden las víctimas, los juicios rápidos o las tomas declaraciones o demás diligencias que puedan estar señaladas de procedimientos en fase de instrucción. “Con esta carga de trabajo, finalizar a las cinco de la tarde no es nada raro; y esto un día sí y al otro también acaba convirtiéndose en insoportable”, describen sobre el funcionamiento diario de la sala.

Un segundo juzgado o uno de refuerzo que permitiese contar con todo un equipo completo de apoyo –juez, letrado judicial y funcionarios– permitiría, por ejemplo, que las dos salas se organizasen para hacer guardias alternas para atender todos aquellos asuntos que necesitan respuesta en el día, como es el caso del pase a disposición judicial de los detenidos: “Así no se estaría todos los días laborables, todas las semanas constantemente sometidos a un ritmo de trabajo que no da tregua”.

Una buena prueba de la situación que atraviesa este juzgado es que, a día de hoy, de su plantilla de ocho funcionarios solo tres son titulares. Los restantes cinco son interinos. ¿Cuál es la razón? “Las jornadas maratonianas van minando a los trabajadores; a este destino no quieren venir funcionarios titulares porque el horario casi siempre se extiende mucho más allá de las dos de la tarde; aquí entras por la mañana y no sabes a la hora a la que vas a salir, no hay un horario fijo o al menos orientativo y eso para algo tan básico como la conciliación es tremendo”, describen.

La situación se ha complicado en los últimos meses, con un aumento de casos de violencia de género. El crimen ocurrido el pasado domingo en Baiona o los casos de dos jóvenes de Vigo a las que la Policía Nacional consideró de “riesgo extremo” son claros ejemplos