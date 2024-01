Los convenios de divorcio ya regulan los campamentos de los hijos o cómo actuar si enferman

Tradicionalmente, los convenios derivados de un divorcio o una separación para regular la relación de los padres con sus hijos menores tras la ruptura matrimonial solían limitarse a fijar el régimen de guarda y custodia, la pensión de alimentos, las habituales visitas de los fines de semana y las vacaciones. Pero la tendencia en los últimos años es que estas resoluciones vayan cada vez más al detalle para que no quede nada el azar, todo ello con el objetivo de evitar o al menos minimizar los conflictos que puedan surgir entre los excónyuges en una cuestión tan sensible. Desde hace tiempo en muchos de estos convenios se están especificando los cumpleaños y otras celebraciones familiares, como los días del padre o de la madre, de cara a garantizar que en dichas fechas especiales el menor pueda estar con ambos progenitores o al menos con el que esté de celebración.

Pero las medidas cada vez van más allá: junto a que se garantice la comunicación diaria –telefónica o por otros medios electrónicos– con el miembro de la expareja que esos días no esté a cargo del hijo fijándose generalmente una hora máxima para no interferir con el descanso del menor, se están regulando cuestiones como la de que en caso de enfermedad del niño se avise “lo más rápidamente posible” al otro progenitor y se permita visitarlo, que se recabe consentimiento expreso en caso de un viaje al extranjero, que se informe de forma regular sobre “la situación física o anímica” del menor o incluso que, a la hora de enviarlo a un campamento, haya acuerdo entre ambos adultos y, si no lo hay, que el que decida llevarlo a dicha actividad en el tiempo en que esté con él se encargue del coste económico en su totalidad.

Carnaval y Semana Santa

Una reciente sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que fija un régimen de custodia compartida para un niño de 10 años, es un claro ejemplo de esta tendencia. Junto a fijarse las vacaciones de verano, las navideñas, las de Carnaval o las de Semana Santa, se estipulan medidas para el cumpleaños del menor –para que el progenitor que no esté ese día a su cuidado pueda pasar dos horas con él– y para los días del padre y de la madre. El convenio establece que el progenitor que esté conviviendo con el niño “facilitará la comunicación diaria con el otro respetando las horas de descanso del hijo” y que, al ejercer conjuntamente la patria potestad, “las decisiones que afecten al menor sobre salud, educación, formación y cualquier otra de especial trascendencia deben ser adoptadas de común acuerdo sin perjuicio de que en caso de urgencia sean tomadas por el progenitor a cuyo cuidado se encuentre el menor”. “En caso de enfermedad del hijo”, se concreta, “el progenitor a cuyo cuidado estuviera se lo comunicará al otro lo más rápidamente posible pudiendo éste visitarlo conforme al acuerdo que establezcan ambos”.

Centro escolar, médico o actividades extraescolares

En otra sentencia sobre una custodia compartida de una niña de 4 años se va incluso más al detalle. Una cuestión que se regula es que los progenitores se obligan a informarse recíprocamente “sobre las cuestiones que por su relevancia puedan afectar a la vida de su hija, así como la situación física y anímica en que ésta se encuentre en cada momento”. Las decisiones sobre la elección o cambio de centro escolar, médico, residencia, clases extraescolares... también deben ser “comunicadas, decididas y aceptadas” por ambos y, en caso de discrepancia, “decidirá el juzgado”. En el régimen de comunicación telefónica de la niña con el excónyuge que no esté esos días con ella, la hora máxima para llamar serán las ocho de la tarde. Y si uno quiere que la menor vaya a un campamento en vacaciones, debe contar con el consentimiento del otro, abonando así a medias la actividad. Si no hay acuerdo, el campamento lo pagará el padre que tomó la decisión.