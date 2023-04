Un atasco eterno: la sala civil de la Audiencia vuelve a superar los mil asuntos pendientes

Si judicialmente hablando hay una demanda eterna en Vigo, esa es sin duda la del quinto magistrado para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Creada en 2001 y especializada en recursos de apelación civiles desde 2004, fue a partir de ese año cuando la gran carga de trabajo de esta sala con sede en la ciudad olívica la abocó a un atasco sin precedentes, hasta el punto de que en 2009 alcanzó todo un récord de asuntos sin resolver, la friolera de 1.660. A partir de 2010 las medidas de refuerzo comenzaron, poco a poco, a deshacer ese colapso: en 2013 se lograba por fin bajar del millar de procedimientos que se acumulaban a la espera de sentencia y en el arranque de 2019 esa pendencia se situaba en apenas 380 causas, una cifra más que óptima. Pero los buenos tiempos ya son historia. La pérdida en 2020 del juez de apoyo y el hecho de que la litigiosidad no dé tregua, viéndose incrementada además desde el pasado verano al empezar a asumir los recursos de los pleitos de las cláusulas suelo hipotecarias, sitúan otra vez a este órgano en una situación delicada porque la pendencia ha vuelto a crecer y, de nuevo, se supera la barrera de los mil casos pendientes.

Con cuatro magistrados titulares, la histórica reivindicación del quinto juez vuelve a estar sobre la mesa. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en su reunión de Sala de Gobierno de este viernes, abordó un escrito suscrito por el presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez, en el que se reclama, por enésima vez, esa plaza. La demanda, sin embargo, tendrá que esperar: no será valorada hasta el próximo año ya que las peticiones al Ministerio de Justicia para los nuevos órganos judiciales que se crearán en este 2023 en Galicia ya se formalizaron en marzo.

Un verdadero lastre

¿Por qué la Sección Sexta está de nuevo en esta situación? Frente a las cuatro que tienen su sede en Pontevedra, en Vigo la Audiencia solo cuenta con dos salas, la Sección Quinta especializada en penal y la Sexta, que es la que lleva civil y que empezó este 2023 con un lastre de 1.081 procedimientos pendientes –959 recursos civiles ordinarios y otros 122 de materia de familia–, cifra que a día de hoy ya se sitúa cerca de los 1.200. Con una carga de trabajo tradicionalmente elevada, desde el 18 de agosto del pasado año esta sala ha pasado además a asumir los recursos de apelación procedentes del Juzgado de Primera Instancia 14 y del 14 bis, los dos de Vigo que estuvieron especializados en demandas de cláusulas suelo y que durante años asumieron los pleitos de toda la provincia: desde el pasado verano y hasta este 31 de marzo, a mayores del resto de recursos civiles, les entraron 235 apelaciones de esta materia hipotecaria.

“Eso ya fue la guinda”, afirman fuentes de la Sección Sexta en relación con esta nueva competencia para la que, en todo caso y con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han encontrado una solución y esa es que los recursos que ahora entran directamente en la sala viguesa se repartan también con las dos especializadas en civil ubicadas en Pontevedra. “Responsablemente los magistrados de las tres secciones nos repartiremos el trabajo, porque de lo contrario esto sería una hecatombe para Vigo, nos abocaría seguramente a un colapso inmediato”, explican.

Pero el problema de fondo ya ni siquiera son esos nuevos recursos hipotecarios. “La sobrecarga de trabajo de la Sección Sexta no es puntual, es estructural; viene de antiguo y la experiencia evidencia que cuando se ponen refuerzos la situación mejora y cuando no los tenemos volvemos a empeorar”, argumentan las mismas fuentes. Junto a la solicitud del quinto magistrado titular que se acaba de trasladar el TSXG, en los últimos tiempos también han pedido sin éxito medidas de refuerzo. “Confiamos en que nuestras reivindicaciones sean atendidas porque está claro que cuatro magistrados no son suficientes y que los números avalan que sean cinco; las otras salas civiles tienen un tiempo de respuesta razonable y la de Vigo no”, agregan, puntualizando que, pesa a la situación, la reciente mudanza a la Ciudad de la Justicia se hizo de forma “ejemplar”, sin una sola “suspensión” ni “retraso” atribuible al traslado.

La demanda del quinto juez que solicita la sección viguesa presidida por la magistrada María Begoña Rodríguez González cuenta con el apoyo del presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que siempre se comprometió a defender la creación de esta plaza. “Lo ideal es que la Sección Sexta tenga cinco magistrados”, resumió Estébanez en 2020 cuando la sala perdió el refuerzo.