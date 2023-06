El presidente del Celta, Carlos Mouriño, comparece desde las 12:00 para abordar la actualidad del Celta, después de la salvación lograda en la última jornada y tras una importante serie de bajas en la estructura del club.

Desde los célticos salvaron la categoría en el partido contra el Barcelona, se ha anunciado la marcha del capitán, Hugo Mallo, del entrenador, Carlos Carvalhal, y de la mano derecha de Mouriño, Antonio Chaves. También el antiguo director de las categorías inferiores y en los últimos dos años responsable del área formativa de la cantera, Carlos Hugo García Bayón.

Mouriño ha arrancado su comparecencia, precisamente, lamentando las salidas de Chaves, García Bayón y Mallo. Sin embargo, ha apuntado que “todo evoluciona en la vida y eso es bueno”.

El presidente ha hecho un balance crítico con el rendimiento del equipo. "Esta temporada no ha sido lo que esperábamos. No acertamos”, ha afirmado, aunque ha reafirmado su confianza total en Luis Campos como arquitexcto de la plantilla. "Es una apuesta de futuro que creemos que sigue siendo válida y que va a dar resultados en el plan deportivo”. Y ha recordado que sus mejores años en los anteriores proyectos siempre fueron el segundo o tercero.

Sin entrenador

En cuanto a la búsqueda del técnico que sustituya a Carvalhal, ha admitido que todavía no está cerrado. “La cosa va bien. Preferimos ir con calma pero con la idea de dar un paso adelante en este puesto. Creo que puede haber buenas noticias pero a día de hoy no las tenemos. Las opciones que tenemos satisfarían al celtismo”

Sobre la plantilla, ha comentado que no saben el número de incorporaciones que harán. "Pero estamos trabajando en el equipo y queremos también la opinión del entrenador”, ha apostillado.

También ha vuelto a hablar sobre la situación de Gabri Veiga. “Es jugador del Celta y si no está el 3 en la pretemporada es porque está con la selección. Para nosotros si Gabri se quedase sería magnífico. Pero no depende de nosotros. Tiene un contrato largo y es un jugador más de la plantilla”.

“Hemos recibido ofertas por jugadores y algunas están en estudio. Creemos que este mercado va a ser más movido que el año pasado. En firme ofertas tenemos por Orbelín, Rubén…”, ha comentado sobre los movimientos en la plantilla.

Sucesión

También se ha referido a objetivos que su hija y probable sucesora, Marián Mouriño, ha puesto: “Más comunicación, pero más hablar de fútbol. Que el motor es la parte deportiva, ha hecho énfasis en eso y creo que es un buen comienzo para que esto cambie un poco”.

Sobre su sucesión ha apuntado: “Yo estaré mientras lo considere. Tengo una edad. Puede que por voluntad quiera seguir o no. No me preocupa pero no es lo más importante para mí. Mi hija ha sido mi empleada durante muchos años y ha demostrado una enorme capacidad. Cuando me vaya me iré satisfecho porque creo que hemos puesto al Celta es una gran situación. Voy a irme satisfecho pero será cuando lo considere. Y en ese caso el Celta quedará en buenas manos”.

Mouriño fue preguntado por los cánticos en su contra: “Entiendo a la afición porque yo también lo soy. Y a lo mejor si estuviese en la grada cantaría lo mismo. Pero estoy contento con mi gestión y con el hecho de ser el primer presidente que ha mantenido 12 años al equipo en Primera”.

La parte principal de la pretemporada se va a hacer en El Algarve. El Celta jugará contra el equipo de Cristiano Ronaldo y contra el Benfica. Es lo único cerrado de la fase de preparación.

El himno del centenario se presentará en la primera semana de julio aunque en unos días harán pública la letra: “Es un poema que ha superado mis expectativas. Es precioso y genial”. A finales de mes abrirá el museo: “Dentro de nuestra modestia es muy digno”. “El 23 de agosto iniciaremos las obras de la segunda fase del proyecto de Afouteza”. Ese mismo día habrá el primer gran concierto del centenario en el muelle de trasatlánticos de Vigo.