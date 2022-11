Luis Campos: “Creo en este proyecto, me gustaría estar aquí muchos años”

“Creo en este proyecto, me gustaría estar aquí muchos años”. Con esta frase ha sintetizado en pocas palabras Luis Campos el propósito con que ha asumido el reto de diseñar el Celta del centenario. Cinco meses después de ser anunciada su incorporación al club como asesor deportivo externo, el gurú luso ha comparecido en el Salón Regio de A Sede para explicar al detalle su método de trabajo, hablar de la configuración de la plantilla y de los planes del club en la inminente reapertura invernal del mercado, además de dar explicaciones sobre la “difícil decisión” de despedir a Eduardo Coudet y la posterior contratación de Carlos Carvalhal, cuyo fichaje ha calificado de “oportunidad espectacular”.

Campos ha señalado que, pese a las dificultades con el “timming”, el club ha cumplido al 90 o 95 por ciento su objetivo en la amplia remodelación del equipo acometida en el mercado estival para “refrescar el plantel” y “construir “un equipo no solo para hoy, sino para mañana”. El arquitecto del nuevo Celta cree que el club dispone de “mejor plantel” que el pasado curso, aunque echa de menos la contratación de un futbolista “creativo de banda, fuerte en el uno contra uno, capaz de dar variables al equipo y aportar soluciones individuales”. El Celta tratará de encontrar este jugador en enero, aunque el nuevo director deportivo celeste ha anticipado que no le gusta el mercado de invierno y que la contratación de este “jugador diferente” solo será posible si el Celta consigue dar salida a Denis Suárez. Fiche o no fiche, Campos ha destacado la “calidad” del actual plantel y se ha mostrado convencido de que el equipo no tendrá problemas para mantener la categoría de forma holgada. “Si no fuese optimista, no estaría aquí. Estoy aquí para pelear por el Celta”, ha resaltado.

La elección del Celta

Luis Campos ha explicado que su decisión de incorporarse al Celta como asesor deportivo externo se ha debido a una combinación de factores emocionales por su vinculación desde la infancia con la ciudad de Vigo y el Celta, profesionales, porque le “encanta” LaLiga y de gestión, por coincidir con el club en una “visión empresarial” del fútbol y lo “bien estructurada y pensada” que está la entidad que preside Carlos Mouriño, que no ha dudado en calificar de “ejemplar”. “Había que aprovechar la oportunidad de trabajar en un club que tiene un futuro brillante por delante”, ha confesado.

La configuración del plantel

"La salida de Denis permitirá o hará la vida más fácil al club para traer a ese jugador de perfil distinto”

El arquitecto del nuevo Celta ha explicado que la remodelación de la plantilla se realizó en “un contexto complicado” por la obligación de ajustarse al fair play financiero. “El Celta ha tratado de construir un equipo no solo para hoy, sino también para mañana. Había que hacer cambios importantes. Nos esforzamos muchísimo, aunque teníamos la esperanza de que los timmings [plazos] fuesen mejores”, ha expuesto Campos, que ha pedido tiempo para evaluar los resultados: “No se construye un equipo en un día. La experiencia me dice que hay que trabajar. El equipo está mejorando, pero tiene los altibajos normales en un equipo joven. Empezó muy bien, tuvo un bajón y esperamos que vuelva a subir y mantenerse más tiempo sin bajón”. Lo único que Campos echa en falta en el plantel es un futbolista “capaz de aportar soluciones individuales en ataque, fuerte en el uno contra uno cuando el equipo se enfrenta a bloques bajos”, un jugador, en suma, que “se mueva por las bandas, cerca del atacante, distinto de lo que hoy existe y que aporte variables distintas de las que tenemos”. La imposibilidad de dar salida de Denis impidió su contratación.

El mercado invernal

La posibilidad de fichar a este jugador que falta en enero, un mercado del que Luis Campos no es partidario y al que solo recurre en “casos excepcionales”, volverá a estar supeditada a la salida del salcedense. “Denis ha hecho su historia en Vigo, es un buen jugador, pero se tomó la decisión de club que hay que respetar. Pienso que tendrá, como ha tenido [en verano], soluciones en el mercado de invierno”. No se contemplan más bajas que las de Denis, si el Celta consigue encontrarle destino. “Denis es un jugador con un salario muy importante, no lo podemos olvidar. Su salida permitirá o hará la vida más fácil al club para traer a ese jugador de perfil distinto”, ha observado.

El despido de Coudet

Luis Campos ha resaltado su “admiración” hacia el trabajo desempeñado por Eduardo Coudet, con el que, ha dicho, tuvo “buena sintonía” en el tiempo que compartieron responsabilidades. “Ha sido un gran placer trabajar con el Chacho. Me encanta su fútbol, su forma de jugar, pero el contexto de la pretemporada generó mucha tensión”, ha desvelado el responsable deportivo, que ha precisado: “El contexto no se volvió fácil. El equipo empezó bien, pero tuvo un bajón y entendimos que tenía que sufrir un cambio. Tomamos una decisión difícil, pero creo que ha sido la mejor decisión”.

La contratación de Carvalhal

El director deportivo celeste ha calificado el fichaje de su compatriota Carlos Carvalhal como “una oportunidad espectacular” que ha permitido al Celta hacerse con los servicios de “un entrenador que ha sido referencia” en el fútbol portugués. “Ha sido una decisión muy bien ponderada por el club. Es una decisión que duele por el Chacho, pero era el momento de cambiar. Esto es el fútbol. Estamos muy contentos con la llegada de Carvalhal”, ha asegurado.

La cantera

Luis Campos se propone reforzar el proyecto de cantera que ha distinguido en los últimos años al Celta. “Es algo que no queremos perder, que queremos incentivar y mejorar. La idea es hacer llegar arriba a los mejores y, de ser posible, en gran cantidad. El club invierte mucho en cantera y el trabajo es de calidad”, ha proclamado.

Swegberg y De la Torre

El asesor deportivo externo del Celta ha admitido que esperaba que tanto el atacante sueco como el internacional estadounidense hubiesen tenido más oportunidades. El fichaje de ambos responde a su método de trabajo. “Un club como el Celta debe tener siempre jugadores, no solo formados en el club, también jugadores que su scouting tuvo capacidad de encontrar y desarrollar y, más tarde, quién sabe, de vender por precios muy superiores, lo que le permitirá comprar mejor al año siguiente", ha establecido. “Ha sido mi método en el Mónaco. Cuando se venden jugadores jóvenes es para construir equipos más fuertes al año siguiente. Esa es mi perspectiva”, ha agregado Campos, que no alberga dudas sobre la idoneidad de su contratación: “No estoy preocupado. Sé que existe mucha calidad de su parte y los jugadores llegarán a su nivel y justificarán su llegada al club”.

La función de asesor externo

Luis Campos dedicó algún tiempo en su comparecencia a explicar la figura de asesor externo. “Llevo muchos años trabajando así, es mi método de trabajo, mi forma de estar en el fútbol”, ha comentado. Esta visión del fútbol se sustenta “en una visión externa, no intoxicada por la emoción, que luego será llevada a discusión. Escucho mucho a los entrenadores, a los adeptos, a la dirección. A partir de ahí, con mucho estudio, doy mi opinión. Dicen que soy frío, pero esta visión externa me ha dado buenos resultados”, ha precisado.

Esta filosofía de trabajo le permite trabajar para más de un club. Su labor en el Celta, ha recalcado, no es en absoluto incompatible con el que realiza para el poderoso PSG, pues ambos clubes “compiten en ligas diferentes, tienen distintas escalas salariales y compiten en dispares nichos de mercado”.

Proyecto a largo plazo

Luis Campos quiere prolongar su relación con el Celta en el tiempo. “Creo en este proyecto y será un placer mantenerme muchos años aquí, pero dependemos de los resultados. Si ganamos, seremos mejores y todo será más fácil”, ha relatado el responsable deportivo, a quien le complace el calificativo de arquitecto. “La visión del arquitecto es muy importante. Cuando el presidente [Mouriño] y Antonio [Chaves] hablaron conmigo, me pidieron construir algo con ellos y ayudar al Celta a ser una casa mejor. Todos tenemos una visión progresiva del club”, ha apuntado. “La casa se está construyendo de una forma bien elaborada, con Juan Carlos [Calero] acompañado de un club bien estructurado y gente muy dedicada. Esto facilitó mi decisión. Soy positivo y me gustaría continuar muchos años”, ha apostillado.

Mejor plantilla

El arquitecto del nuevo plantel considera, pese a los discretos resultados obtenidos en el primer tercio de competición, que el Celta tiene mejores mimbres que el pasado curso. “Creo que tenemos mejor plantilla. Perdimos a un jugador importante, que es Brais, pero tenemos más calidad que el año pasado. Pero todo necesita su tiempo de adaptación, de maduración y, en algunos casos, de oportunidad”, ha considerado. “Soy positivo. Creo mucho en el trabajo que estamos desarrollando”, ha remachado.

Gabri Veiga

Luis Campos ha expresado su convencimiento de que Gabri Veiga puede convertirse en un jugador de primer nivel futbolístico internacional. “Cuando lo vio en Barreiro me encantó. Es un jugador que tiene don, con el que se nace, y talento, que se trabaja todos los días. Ha tenido una respuesta rápida, lo veo centrado y puede ser un jugador de alta élite mundial. Puede ser un jugador más caro de Brais, pero tiene trabajo por delante”, ha apuntado.