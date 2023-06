Claudio Giráldez ha pedido a sus jugadores “valentía”, “agresividad” y “ambición” para afrontar, “sin nada que perder”, este sábado el segundo asalto de las semifinales del play-off de ascenso contra el Eldense en el Nuevo Pepico Amat (19.00 horas, TVG2), donde el conjunto celeste defiende el gol de renta conseguido la pasada semana en Balaídos.

“Vamos a ser valientes y a intentar ganar el partido sin especular, que es donde somos fuertes”, ha reltado el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado en la ciudad deportiva. El preparador porriñés espera un encuentro diferente al disputado hace una semana en Balaídos. “En la primera parte les sorprendimos y les costó ajustarse. Habrá menos factor sorpresa y nos costará un poco más”, ha detallado Giráldez, que tiene claro el plan de juego que su equipo. “Tenemos que ir a ganar, intentar que no haya interrupciones, que se juegue lo máximo posible, manejar los tiempos, dominar en campo rival y frenar su ímpetu en cada parte”, ha planteado.

A 48 horas de la cita, el preparador louriñés ve a su equipo “tranquilo”, pero “con ganas” de competir. “Ellos van a intentar cambiar el plan, como hicieron en la segunda parte en Balaídos. Estamos con ganas de competir, de dar una imagen como en la ida y de pasar la eliminatoria”, ha dicho.

⚽️ O técnico da @CanteiraCeleste falou do significado que ten pasar a eliminatoria ante o @CD_Eldense



🎙️ "Chegar á eliminatoria final é un soño. Todo o que veña, benvido sexa. Non nos poñemos un teito"



🎙️"Podemos chegar a máis. É o que me demostran os rapaces no día a día" pic.twitter.com/DFYGmLPNXw — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) 8 de junio de 2023

Giráldez ha expresado su confianza en la capacidad de su equipo para superar el cruce, aunque esta vez no está seguro de adivinar si el fin de semana va a resultar redondo. “Intento adivinar, pero también fallo”, ha reconocido, para puntualizar: “Confío mucho en este equipo por cómo ha competido a lo largo de la temporada. Cuando se atreve, este equipo es capaz de llegar a más cosas. Tenemos un objetivo demasiado bonito y ambicioso con que no contábamos y vamos a intentar alcanzarlo”.

Una de las consignas para el encuentro será no especular con la ventaja adquirida en Vigo. “Pocos equipos pueden aguantar especulando. Es como si te adelantas en el minuto 1 y te quedan otros 90 por delante. Hay que ir con valentía por el segundo gol, tenemos que intentar ser agresivos y ambiciosos. Este equipo está cómodo cuando juega en campo rival”, ha observado Giráldez, que ha pedido no descuidar otros aspectos como “ser capaces de defender en bloque bajo” y no quiere despistes “en el balón parado ni en las transiciones”

⚽️ Hoxe preguntáronlle a Claudio Giráldez pola posbilidade de adestra ao 1º equipo @RCCeltaGL



🎙️ "Son celtista. Meu soño poder adestrar ao primeiro equipo. Estou preparado para chegar"



🎙️ "Despois xa é decisión da xente que está por riba de min...darme un día a oportunidade" pic.twitter.com/QRlY5STwEO — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) 8 de junio de 2023

El entrenador del Celta B ha confesado, por otra parte, que para él sería “un sueño” hacerse cargo del primer equipo, como piden algunos aficionados, y ha precisado que su gran objetivo es prepararse para ello por si en algún momento le llega la oportunidad. “Yo respeto mucho al entrenador del primer equipo, al trabajo que no se ve detrás, Lo que se decida, bien decidido estará. Este año me tocó el filial, el pasado el juvenil y antes otros equipos inferiores. Soy un técnico del club y estoy cómodo donde estoy, ha explicado. “Conozco bien este club, soy celtista. Estoy aquí para aportar lo que puedo para ayudar y prepararme por si algún día me llega la oportunidad”, ha precisado Giráldez, que ha remachado: “Mi sueño es entrenar al primer equipo del Celta. Me estoy preparando para ello, pero luego es decisión de la gente que está por encima darme o no la oportunidad”.

El preparador del filial ha recordado, en este sentido, que para todos hay una primera vez. “La Primera y la Segunda división están llenas de jugadores y entrenadores que tuvieron un primer día. Yo estoy preparándome para que ese día llegue”, ha reflexionado.