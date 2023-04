“El centro de formación, la clínica y el hotel abrirán en septiembre de 2025”

Marian Mouriño ya trabajó en el Celta al comienzo de la presidencia de su padre, como responsable del departamento de marketing. Una época de penurias deportivas, en Segunda División, y financieras, con el proceso concursal. Regresó a México para ocuparse de las empresas familiares y ahora, de vuelta a Vigo, lidera el proyecto Galicia Sports 360. La dirigente expone el estado del proyecto ubicado en Mos. También reflexiona sobre el futuro del club. Aunque admite que puede ser la sucesora de Carlos Mouriño al frente del Celta, cree que ese momento aún no ha llegado.

–Carlos Mouriño fijó para agosto el arranque de las obras del proyecto Galicia Sports 360. ¿Cómo van los plazos?

–Los plazos más técnicos siguen su curso y la Xunta está realizando los informes sectoriales. Esperamos tener noticias hacia septiembre u octubre y a final de año estar ya solicitando y tramitando licencias de construcción. Para el 23 de agosto queremos empezar el movimiento de tierras y trabajos más internos. Para el centenario tendremos las máquinas en Mos.

–¿Recurrirán a la expropiación de fincas?

–Cuando se declare de interés autonómico, la Xunta es directamente la que expropia, pero nosotros esperamos llegar antes a acuerdos con los propietarios. De hecho, ya está bastante avanzado el acuerdo con una de las comunidades de montes. Con la otra esperamos que vean que es un proyecto muy viable, muy bueno para Mos, que hay opciones de intercambio de terrenos y que nuestro objetivo y compromiso es que no pierdan ni sostenibilidad, ni monte, ni nada de terreno. Queremos hacer un proyecto que posicione a Mos en deporte, en turismo, en salud... Nace con todo el sentido y en cualquier momento podremos llegar a un acuerdo. Eso esperamos.

“Arena” | “En Galicia no hay una instalación así. Lo más parecido sería el Coliseum, algo obsoleto”

–En las críticas ha aparecido la palabra “pelotazo”.

–Yo no le encuentro por dónde puede ser un “pelotazo”. El Celta quiere invertir entre 100 y 150 millones de euros, dependiendo del importe del “arena” (el pabellón) en una ciudad deportiva. En principio, es un fondo perdido. Lo único que le da es patrimonio al club, que nunca ha dado dividendos ni a la familia ni a la empresa; nadie de la familia cobra un sueldo, ni siquiera el presidente. No entendemos en qué se beneficia la familia. La ciudad deportiva es un proyecto que el presidente siempre ha tenido y hay que dotarlo de un contenido de negocio como esta sede: un claro ejemplo de innovación y que yo califico de prueba de concepto, donde tenemos negocios alternativos como el restaurante Silabario, la clínica que gestiona Cota o El Trigal. ¿Eso es un pelotazo? No, es sacarle rendimiento a una sede, a un inmueble que le da patrimonio y estabilidad al club, genera negocios e ingresos alternativos. En ningún caso se ve que pueda ser un pelotazo.

–Mucha gente no tiene claro qué es Galicia Sports 360.

–Es un hotel, una clínica... Hay muchos proyectos así, pero fuera de España. Si nos vamos a uno cercano, puede ser la Rafa Nadal Academy, para que alguien le ponga una foto. Estuvimos el presidente y yo conociéndola y eso es un poco lo que queremos hacer aquí. Alrededor del tenis, ellos tienen una universidad, un colegio privado para niños, una clínica, un spa, una residencia y un tipo hotel o estancia. ¿Qué se quiere hacer en Mos? Pues un complejo, un destino de salud, de deporte, donde puedas formarte, estudiar temas que tengan que ver con salud y deporte, donde puedas hacer tus prácticas en esa clínica. Imaginaros que me especializo en enfermería y hago las prácticas con la clínica que tengamos allí, que va a atender a jugadores y no jugadores. Y además, esta gente que se apunta a la formación profesional se queda en una residencia o en un coliving (residencia comunitaria) porque hay un centro de innovación donde lanzar sus proyectos alrededor de e-sports y se queda allí a vivir unos meses, como hacen los nómadas digitales. Suena muy lejano, pero es algo que ya está sucediendo. Dotaremos esto para que sea un destino referente, y yo lo digo con muchísimo orgullo: en Mos, en Vigo, en Galicia, que tengamos algo así, que nos posicione en el mapa. Entiendo que es difícil de visualizar, pero quien siga teniendo dudas que vea la Rafa Nadal Academy y más o menos, pero en fútbol, es lo que queremos hacer aquí.

–¿Hay compromisos firmes con alguna firma?

–Cuando viene un operador de fuera entiende lo que queremos hacer porque ya lo hemos hecho en la sede. Y hoy tenemos ofertas de todo el complejo. Si hoy quisiéramos firmar y tener el complejo completo, lo tendríamos. No los firmamos porque estamos negociando las mejores condiciones. No nos sirve un hotelero que solo quiera gestionar habitaciones. Nos sirve un hotelero que entienda que queremos hacer congresos, e-tech de fútbol, actividades en el “arena”: si hay una final de baloncesto se tienen que hospedar allí; si quieren hacer una pretemporada... Queremos que nos ayuden a desarrollar estos paquetes para atraer a gente a este destino. Tenemos todo: residencia, operador de coliving, cuatro operadores ofertando para montar el edificio de formación profesional. Imaginaros entre 700 y 1.300 alumnos formándose allí. Eso ya le da vida a todo lo demás. Tenemos el acuerdo con Telefónica. Es importantísimo que Telefónica se haya fijado en nosotros, como en su día con el Real Madrid, y que esté desarrollando telecomunicaciones e innovación. Tenemos en la clínica tres operadores interesados, pero nos estamos centrando en uno que es de los más especializados de Europa en salud en el deporte. Si firmamos con ellos sería un éxito rotundo. Y nos queda el “arena”. Tenemos un operador muy interesado, pero está pendiente de hacer un estudio de viabilidad propio. En Galicia no hay una instalación así. Lo más parecido sería el Coliseum de A Coruña, pero está un poco obsoleto y no está preparado para deportes, solo acoge conciertos. Este operador es americano, especialista en estadios y “arenas” internacionales. Le encanta el proyecto, pero quiere hacer su propio estudio. Todos los operadores están con ofertas y con contratos encima de la mesa. Es un logro absoluto para el proyecto.

–¿Se descarta el mini estadio?

–El mini estadio no tiene operador, pero en el proyecto sí aparece. Necesitamos un campo más de entrenamiento para el Celta y ahí es donde jugaría el Celta B, el C y el juvenil. Hasta cuatro mil personas tendrá de capacidad, que es lo que nos pide la Primera RFEF.

–¿El pabellón tendrá contenido frecuente, cada quince días, de algún equipo?

–No lo tenemos como fijo aún, pero cuando tienes la infraestructura empiezan a salir las oportunidades. Creo que eventualmente pasará algo. No queremos ser una instalación municipal, pero valoraremos y apoyaremos que cada quince días pueda haber una actividad deportiva. Sería perfecto porque al final si quieres generar un destino tienes que generar tráfico. El pilar de la formación profesional, de subir 700 alumnos el primer año y 1.300 cuando estén todos los grados, al lado del CUVI, ya genera movimiento. Y si a eso añades que el Celta B, el C o el juvenil juegan allí y que además un equipo juegue cada quince días en el arena es que me lo imagino y...

–¿Tendrán que convencer a parte de la sociedad viguesa de que el proyecto está en el área y va a ser para la ciudad, aunque se ubique en otro municipio?

–La gente en general no somos creyentes. Creemos cuando vemos. La gente se va a convencer cuando vaya allí. Tu vas a la universidad y no sabes si estás en Vigo o en Mos.

–¿Le duele que el conflicto entre el club y el Ayuntamiento de Vigo pueda afectar a la consideración social del proyecto?

–No le doy importancia. En temas políticos ni debo ni me meto. El presidente, pocos días después de hacerse cargo del club, se llevó a mi marido a ver terrenos para hacer una ciudad deportiva. Y esa anécdota está en la familia. El proyecto se paró por el concurso de acreedores, pero el presidente siempre tuvo esa visión. Él quería que fuese en Vigo, pero no pudo ser y tampoco pasa nada. Mos está al lado. Da rabia que por estos detalles tontos de si es más Vigo o más Mos no nos sintamos todos más orgullosos de cómo lo valora la gente de fuera.

Críticas | “A Mos hay que dotarlo de contenido de negocio como la sede, que no se ve como un pelotazo”

–Como empresaria, ¿le resulta fácil mantenerse ajena a todo este revuelo político alrededor del fútbol? ¿Está politizado el club?

–Pasa en tu vida personal. ¿Con quién tienes afinidad? Con quien en ese momento crees que puede entender tu situación. Si estás en el paro, a lo mejor te sientes más identificado con el político que más apoye a la gente sin trabajo. Si eres madre, te sentirás más identificada con el político que te dé ayudas. Y si tienes un proyecto empresarial, pues con el que te dé ayudas y te lo facilite. Nosotros hemos encontrado en Mos y en la Xunta, que son de un color político, un respaldo a un proyecto que es muy importante para Galicia. Bienvenido sea y estaremos eternamente agradecidos, hubiesen sido del color que fuese. Y con el alcalde en Vigo hubiera sido igual. Ojalá fuera con todos y que entendieran lo importante y lo que posiciona un equipo de fútbol aquí y fuera a una ciudad.

–¿Qué plazos manejan para que el proyecto GS 360 sea realidad?

–Ya es una realidad, pero queremos abrir el primer ciclo de formación en septiembre de 2025. El plano detallado del edificio de formación profesional tenemos que tenerlo a finales de este año en la Xunta para los permisos. Ese año construimos, hasta marzo más o menos de 2025. Entregamos al operador que acabe las instalaciones, que abrirán en septiembre de 2025. Cuando hablo de centro de formación, hablo de la clínica, del hotel... Por el pabellón vamos a esperar a este estudio que nos ha pedido el operador americano para ver si entra en paralelo o se aplaza un poco.

–¿Qué va a suponer esto para el equipo de fútbol?

–Como dice el presidente, todo esto se hace, como se hizo esta sede, para tener ingresos que se conviertan en ordinarios. Yo les llamo extraordinarios, porque no son del fútbol, pero son recurrentes u ordinarios porque los empiezas a tener todos los años. Y eso sube tu límite salarial, que en equipos como el Celta es difícil de incrementar más. Por patrocinios, abonos y lo que vendes tienes ya un límite. El Celta lleva años teniendo números positivos porque ha tenido una venta continuada de jugadores y en esa parte ha podido defenderse e ir subiendo el límite salarial, pero si no tiene estos ingresos será casi imposible. El aficionado tiene que entender que el fútbol se está transformando en una industria de entretenimiento. Y no es que lo queramos hacer nosotros, viene así. Cuántos grupos de inversión están entrando en el fútbol italiano, inglés, portugués, español… Y todo su proyecto está enfocado en el entretenimiento. O nos sumamos o nos quedamos. Es un tema estratégico. ¿Quieren seguir viendo a ese equipo pelear por la octava o la undécima plaza? Pues todos los días nos tenemos que desgarrar aquí para ver cómo peleamos por esos sueldos que cobran los jugadores, con esos presupuestos que tienen otros clubes porque tienen muchas más ayudas o por lo que sea. Queremos que esta inversión, ya sea en un modelo de gestión o cogestión con el Celta o con GS360 o por rentas, le genere unos ingresos al Celta. El primero y el segundo año son de inversión y no generas beneficio, pero a partir del tercer año, más o menos, donde ya tenemos proyecciones estabilizadas, le supondría entre 3 y 4 millones anuales al Celta. Si estos beneficios se vuelven recurrentes, te incrementan el límite salarial.

–¿Si un club paga 40 millones por Veiga, eso no se va a traducir directamente en un mayor tope salarial?

–Te hacen una media de lo que has vendido en los tres últimos años, sobre eso te aplican un porcentaje y se incrementa. No es que vayas a poder gastarte mañana los 40 millones que hubieras ingresado. Hacer esos números es más complicado de lo que parece.Por eso la gente tiene que entender que vender es bueno. No entro en el debate de a quién. Si no somos un club vendedor, ¿cómo tendremos ingresos extraordinarios que se vuelvan ordinarios y nos computen para esa media?

C. Tangana | “Me quedo con lo profesional que es y el brillo de los ojos de su padre al verlo con la camiseta”

–Hemos hablado de proyectos a largo plazo. ¿Le tocará a usted liderar el club en ese tiempo?

–Pues no lo sabemos. Por ahora lo está liderando el presidente con toda la ilusión, disfrutando este centenario tan bonito. Yo estoy encantada de ver todos los reconocimientos, que se juntan con sus 80 años. La gente lo está festejando, todo el mundo está cariñoso con él y el equipo ha cogido mejor ritmo que cuando empezó esta temporada. Que lo disfrute los años que quiera y ojalá que sean muchos.

–¿Pero a usted le gustaría asumir la presidencia? Dirigir GS360 es un paso de responsabilidad.

–Es un paso que me acerca al club. Yo estuve en los inicios más duros. Después me fui unos años y al volver estuve más en mi mundo GES (el conglomerado empresarial familiar). Celtista, eso sí, siempre. Me pasa como a C. Tangana. El padre decide de qué equipo eres y nosotros, desde pequeños, hemos vivido y crecido con el Celta como casi una religión en nuestra casa. Ahora, desde más cerca, con toda esta transformación, ves un proyecto ilusionante,. Y todo lo que ya se ha conseguido. El listón es altísimo. Lo realizado por el presidente y este equipo de gestión es espectacular, muy difícil de replicar. Ya veremos qué pasará en unos años. Mientras tanto, que lo disfrute el presi.

–Ha calado la idea de que usted será la sucesora. No le sorprenderán las expectativas.

–No me sorprende pero tampoco entiendo que se trate de apresurar o saber. Parece que lo están empujando. No es el momento, no es el año. Yo lo veo tan contento y emocionado. Se levanta y es el primero en llegar a la sede y el último en irse. Está pendiente de todos los proyectos. Lo tienen viajando por todo el mundo.

–El relevo en la presidencia parece cuadrar con sus 80 años, el centenario… Y al ser ustedes una familia de empresarios, se deduce que lo planificarán todo bien.

–Nosotros planificamos mucho, desde hace muchos años. Tenemos protocolo familiar. Nos hemos movido todos, por diferentes sitios. Obviamente hay una estrategia y nos organizamos como familia. Luego las cosas suceden y te da golpes la vida. La planificación está hecha. Ya se verá cuándo, cómo y quién será.

–Citaba a C. Tangana. ¿Ha escuchado una parte del himno?

–No, pero me ha ilusionado muchísimo. Me siento identificada con esa sensación de vivir algo desde el cariño de tu padre, desde ese sentimiento que te lo tatúa. Eso provocó que viniese a conocer toda la cultura, empaparse del Celta, de Galicia, de Vigo, de nosotros… No sé cómo resultará el himno pero es lo de menos. Me imagino que será un exitazo, como todo lo que él hace, pero me quedo con todo lo que ha entregado al club en los días que ha estado, lo profesional que es, el brillo en los ojos de su padre cuando lo veía con la camiseta... ¡Qué pasada!

Título | “Todos lo queremos. Pero no lo cambiaría por estos años de estabilidad”

–Tanto su padre como C. Tangana han conocido el desgaste del fútbol: el escrutino público, la crítica... ¿Cómo gestiona usted esa faceta?

–Con mucha tranquilidad y con mucha comunicación. En la familia las decisiones siempre se hablan y se discuten mucho. Hay mucho debate. Pero con naturalidad cuando lo vives así. También en México teníamos algo de relevancia, mi hermano fue un político destacado y hemos tenido que sufrir las críticas. Vas creciendo así. Yo ahora veo a mis hijos y ellos van creciendo sabiendo que alguna gente aplaude al abuelo por la calle y le da las gracias y otra le grita en el estadio y le dice: “Mouriño, vete ya”. Tienen que saber lidiar con todo eso. Les explicamos lo bueno y lo malo o por qué la gente no lo entiende. Y asumiendo que a veces nos equivocamos, tomamos decisiones que tienen consecuencias públicas, de las que en otras empresas nadie se enteraría. Se han acostumbrado también a que la crítica sea rápida y fácil. Cambias un entrenador y el que venga es malo, ya que no podemos optar a entrenadores de renombre comprobado. Después los aficionados se van encantando. Es horrible si se va un jugador y luego, “¡qué bueno que se fue!, ¡allí lo está haciendo peor!”. O “¡qué fichaje más malo!” hasta que mete un gol. Tienes que lidiar con lo pasajero, con la primera reacción, y la que se conoce casi siempre es mala. Mucha gente piensa bien pero no lo dice. Todo pasa. Así nos vamos preparando. El presi da mucha paz. En el día a día es más terco, como buen gallego, pero tiene las ideas muy claras y una estrategia a largo plazo. Tú te desesperas en el corto pero ves que ahí está; cuando dijo “cantera”, cuando dijo “patrimonio”, cuando dijo “prefiero diez años en Primera que uno en Europa”. Él va consiguiendo las cosas, sin que la presión le influya. Eso te da confianza y tranquilidad.

–La estructura propietaria en el fútbol ha cambiado, con clubes-estado, grupos inversores… ¿Qué recorrido tiene la familia Mouriño en el Celta en este escenario?

–De propietarios mayoritarios de clubes debemos quedar pocos. En todas las conferencias de fútbol se habla de multipropiedad, fondos… Nosotros, por ahora, es un tema que tenemos en la familia pero que debemos ir aprendiendo y tomando las decisiones oportunas, dependiendo de lo que le venga mejor al Celta. Si al final nos vamos a quedar en inferioridad competitiva porque en todos los demás entran recursos, tomaremos las decisiones estratégicas como hasta el día de hoy para que el club siga en Vigo, eso siempre, de ahí el afianzamiento de ciudad deportiva, sede, patrimonio; y para que compita en Primera División o en fútbol profesional muchísimos años. Siempre será el objetivo de la familia.

–¿Qué sueño tiene para el Celta?

–Como celtista, nadie puede negar que nos gustaría tener un título en algún momento. Me encantaría que lo ganase el presi. Se lo merece, con todo lo que le ha dado a este club. Comparto al cien por cien que prefiera una estabilidad en Primera aunque suframos, porque mira que sufrimos, que un título en la vitrina o seis como tienen nuestros vecinos y tener cada año más complicado poder subir. Todos queremos un título. En algún momento se tiene que hacer justicia. Como hija, me encantaría que lo pudiese ver el presi. No lo cambiaría por estos años de tranquilidad, estabilidad y patrimonio.

“¿Redes? Mi hijo tiene que aprender él solo”

–Su primogénito, Carlos, es muy activo en redes y se le pronostica un recorrido en el Celta. ¿Cómo lo ve?

–A Carlos le encanta el fútbol y la polémica. Al principio nos costaba pero tiene que aprender él solo. Es su madurez y su experiencia. Obviamente le encanta defender a su abuelo, como abuelo y como ídolo. Ojalá algún día forme parte del proyecto pero es muy joven. Le queda estudiar. En la familia nos preparamos para lo que nos toque. Estoy encantada con los que vienen. Mi sobrina está estudiando Derecho, es una cerebrito y le encanta el fútbol. No le queda otro remedio. Le encantaría dedicarse a temas deportivos. Encontraremos más de uno que se sienta cómodo aquí”.

“Aprendí muchísimo en la oficina de abonados”

–¿La directiva se ha resignado a la impopularidad’

–El presi es una persona cercana. Nunca se ha escondido. Camina entre la afición y le gusta escuchar. A lo mejor alguna campaña fue más fría. Tuve esa responsabilidad en su momento y me pasé horas y horas en la oficina de abonados. Escuché a todos, en lo bueno y en lo malo. Aprendí muchísimo. Recorrimos el país en bus en Segunda, lloramos, estábamos pocos. ¡Cómo valorábamos otras cosas! El club se hizo más profesional e institucional en sus comunicaciones. Puede ser que haya perdido esa familiaridad. No es estrategia, sentimiento o que se dé por perdido. El desgaste político no ha ayudado. Siempre está polarizado.

“Mejor una grada animando que una llena”

–En 2013 se alcanzaron 24.000 abonados. ¿Es posible recuperar esa cifra y ver asistencias de esa magnitud?

–Todo es posible. No hay que limitar. Es complicado. Volvemos a lo mismo: mucha gente es de fuera, no hay estacionamiento, es complicado llegar... En mi época lo intentamos todo y subir la cifra nos costaba muchísimo. Hacíamos miles de cosas, como la grada de niños. Ante el Mallorca estuve y es un orgullo. Ves lleno el estadio, lo que está hecho, y a la grada animando hasta el último momento en un partido que no fue favorable. Me quedo más con una grada animando que con una grada llena. A veces digo que prefiero pocos y de verdad que llenar por regalar entradas.

“Queremos hacer cantera de verdad”

–¿Espera y desea un equipo femenino?

–Lo esperamos y lo deseamos todos. El proyecto del presi tiene su sentido y cuando lo explicas la gente lo entiende. No queremos ponerle una camiseta azul a un equipo. Cuando tengamos las instalaciones queremos hacer cantera de verdad, que no la hay en España o Galicia. Y en Vigo, menos. Juegan niñas de 13 años con chicas de 20. Puedes tener un equipo en Primera pero sin dar oportunidades a las niñas pequeñas de que se formen. Entendemos la importancia lógica de que haya equipos femeninos. ¿Pero por qué no hacer las cosas bien? Cuando él lo ve al largo plazo, la gente se desespera y lo critica. Pero tendrá razón.

“Gabri es un orgullo y un ejemplo para todos”

–¿Habrá posibilidades de mantener a Gabri Veiga?

–Deportivamente no puedo opinar. Personalmente me encanta Gabri. Es un celtista acérrimo, con un talento descomunal. Le desearía lo mejor aquí o donde fuese. Lo veo como a mi hijo. No me gustaría coartarle su carrera ni que nadie se la coartase. Si él decide quedarse, encantada. Me parece un orgullo para la cantera, un ejemplo para todos.

–¿Luis Campos y Carvalhal?

–Es de esas decisiones que al principio no se entienden. ¿Campos, compartido con el PSG? Es un lujo tener a Luis Campos de asesor deportivo. Carvalhal ha sido todo un acierto, que él ha recomendado.

“Si hubiéramos trabajado en conjunto... Una lástima”

–¿Habrá en el centenario un amistoso como aquel del Athletic contra la selección inglesa?

–No estoy metida en el centenario, pero creo que hay planes de cosas. También muchas trabas en fechas o disposición del estadio. He visto cómo sufrían porque no tenemos respuesta y sin fechas es difícil. Los equipos profesionales se planifican con mucho tiempo. Si no puedes firmar un contrato por no saber si contarás con el estadio… Ya no hablo de conciertos, de todo lo que al principio se había pensado. Está siendo un centenario muy bonito, pero hubiera sido mucho más espectacular si hubiéramos trabajado todos en conjunto para lograrlo. Es una lástima.