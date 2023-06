Carlos García Bayón deja el Celta

El antiguo director de las categorías inferiores del Celta y en los últimos dos años responsable del área formativa de la cantera, Carlos Hugo García Bayón, anunció ayer que deja el club por decisión propia. El leonés ha decidido poner fin a su segunda etapa en la entidad –fue segundo de a bordo de Eusebio Sacristán entre 2009 y 2011– después de ocho años de labor en las categorías inferiores del club, que coordinó hasta 2021, antes de hacerse cargo del programa Fútbol Denominación de Orixe Celta, creado para cuidar y potenciar los aspectos deportivo y humano de los chicos de las categorías inferiores.

“Es una decisión pensada, meditada y transmitida hace tiempo en el aspecto personal y en el profesional”, explicó en un vídeo difundido por el club García Bayón, que precisó: “En lo personal me he vaciado y siento que le he quitado cosas a mi familia; en el profesional hemos conseguido crear una metodología propia, diferente, con todo el gran equipo que tengo”.

La salida de García Bayón se produce unos días después de la marcha de Antonio Chaves, director general y mano derecha de Carlos Mouriño en los últimos tres lustros, y anticipa la reestructuración que se avecina con el relevo en la presidencia del club, que pasará en los próximos meses a su hija Marian. Solo diez días después de certificar de forma agónica la salvación, ha dimitido el director general, se ha despedido y se busca sustituto al entrenador, se ha marchado el capitán y se va uno de los principales responsables del área formativa del club. A estas salidas hay que añadir la de Alfredo Medina, responsable de captación de las categorías inferiores, que ha firmado como director deportivo del Mirandés. Otro vacío que hay que llenar en el club.

El Celta no ha aclarado si se busca recambio para el puesto de García Bayón. La dirección de las categorías inferiores del Celta permanece bajo el mando de Eduardo Covelo, quien relevó hace unos años en el cargo al leonés, con Alex Otero y Míchel Martínez como coordinadores.

García Bayón deja el Celta “orgulloso” y “contento” de haber puesto “ladrillos en la parte más alta del edificio” que han permitido cumplir con los objetivos que el Celta se ha marcado estos años para potenciar su cantera. “Hemos fusionado nuestros tres objetivos claros: preparar jugadores y técnicos para el fútbol, ayudar a la mejora de las personas para la sociedad y potenciar la imagen del Celta a nivel nacional e internacional”, presumió.

El exresponsable céltico tuvo palabras de agradecimiento para el presidente Mouriño, Antonio Chaves y el exdirector deportivo, Miguel Torrecilla por reclutarlo para sustituir a Toni Otero en la dirección de las categorías inferiores y elogió para la labor realizada por sus colaboradores más directos, Eduardo Covelo, Alex Otero y Míchel Martínez, con quienes, consensuó muchas decisiones importantes “. Las decisiones no las tomaba yo, sino entre todos. Queríamos la mayor perspectiva”, explicó. “El equipo de A Madroa es absolutamente top. Hay muchos técnicos, mucha gente de estructura de nivel altísimo”, aseguró.

En su alocución, difundida a través del canal oficial del club, el exresponsable de la cantera lanzó un mensaje de “ilusión total” en un momento de incertidumbre por los cambios que se ha producido y se avecinan en el Celta. “Aunque son momentos de cambio y siempre hay incertidumbre, estoy viendo una energía muy positiva”, observó. Y en lo que respecta a la cantera, a juicio de Bayón, la hoja de ruta está trazada y la estructura consolidada. “El proyecto va a salir adelante con las líneas maestras trazadas en el aspecto deportivo y de cantera. Independientemente de la dirección de la cantera o del club, va a seguir porque son líneas maestras establecidas”, dijo.

El leonés dijo, por último, que desconocía si es un adiós o un hasta luego, pero recalcó que el Celta será ya para siempre una parte sustancial de su vida. “Quiero transmitir el orgullo tremendo que he sentido de haber pertenecido durante tanto tiempo a este club que ha enamorado también a mi familia, con mis hijos a la cabeza. Estemos dentro o fuera, seremos celtistas para toda la vida”, proclamó.