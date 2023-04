“Me gustaría continuar en Vigo, Benfica y Celta van a hablar”

– ¿Cómo se encuentra en Vigo después de dos meses y medio como jugador del Celta?, ¿mejor de lo esperado?

– El equipo está bien, la ciudad está bien y la afición está muy bien. Me siento bien aquí, muy cómodo.

– ¿Les dura todavía la alegría por el gol de Paciencia en el tiempo de descuento en el Sánchez Pizjuán?

– Necesitamos de todos los jugadores de la plantilla porque nos esperan partidos difíciles. Gonçalo entró en el partido, marcó y todos estábamos felices por el empate conseguido.

– En Sevilla demostraron que el Celta es un equipo que nunca se rinde, aunque pierda por dos goles a falta de diez minutos. Algo parecido les ocurrió también en San Sebastián.

– Sí. Con nosotros siempre se puede contar hasta el final porque defendemos y atacamos bien; y eso cuenta porque no bajamos el ritmo y queremos ganar siempre.

– Esa actitud de no rendirse, de pelear hasta el final, les ha llevado a encadenar siete jornadas sin perder. No está mal.

– Sí. Trabajamos todos muy bien, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Eso es muy bueno, pero tenemos que sumar más puntos.

– ¿Llegará ante el Mallorca la octava jornada consecutiva sin perder del Celta?

– El objetivo el lunes es ganar, así que vamos a trabajar estos últimos días para buscar una nueva victoria.

– El equipo balear ganó al Celta en la primera vuelta, en la única derrota de Carvalhal en el banquillo visitante con el Celta. ¿Qué partido espera en Balaídos?

– El Mallorca está realizando una buena temporada, como nosotros (les separan dos puntos), pero en esta ocasión jugamos en casa y queremos los tres puntos. Tenemos que trabajar para conseguirlos. Necesitamos el apoyo de la afición porque nos esperan partidos difíciles. Esperamos un partido muy difícil porque ellos intentarán defender y salir al contraataque. Ellos están jugando bien los últimos partidos, pero nosotros estamos en casa y tenemos un jugador más con la afición. Será un partido peleado, pero al final tenemos que llevarnos los tres puntos en juego ante el Mallorca.

– ¿El equipo de Javier Aguirre es más complicado teniendo un delantero como Muriqi, difícil de defender y con un gran juego aéreo?

– No lo sé. Muriqi está realizando una buena temporada (suma 12 goles, dos en la pasada jornada), pero nosotros tenemos jugadores como Iago Aspas, con mucho gol, que conoce LaLiga y es muy bueno. Además, nuestros defensas tienen condiciones para pararlo. Somos un equipo: defendemos juntos y atacamos juntos.

– El Celta ha encajado goles en jugadas de estrategia en las últimas jornadas. ¿Les preocupa darle ventaja a los rivales en ese terreno y teniendo en cuenta que el Mallorca cuenta con un futbolista tan alto como Muriqi?

– Sí, claro, pero esta semana hemos estado trabajando esas jugadas, vamos a cambiar algunas cosas. Volveremos a estar fuertes defensivamente, sobre todo en las jugadas a balón parado.

– ¿Carvalhal les aprieta en los entrenamientos para mejorar en la faceta defensiva?

– Sí. Todos los entrenadores están pendientes de las jugadas a balón parado y de los tiros libres para que se defiendan bien, con el equipo compacto. Lo estamos entrenando y estoy seguro de que ante el Mallorca volveremos a ser fuertes en esa faceta.

– Ya conocía a Carlos Carvalhal de la liga portuguesa y ahora le está dando mucha confianza.

– Sí, lo conozco de cuando él dirigía al Braga. Me gusta como trabaja y cómo plantea el juego, así que es un entrenador que me gusta. Ahora soy titular, pero nunca se sabe porque él decide quién va a jugar en cada partido. Me encuentro bien, con confianza y estoy contento. Además, pienso que estoy ayudando mucho al equipo y eso es bueno para todos.

– Suma ya cuatro titularidades seguidas.

– Yo quiero jugar siempre, por eso entreno todos los días al cien por cien. Al final decide el míster quién juega o no.

– Hasta hace pocas semanas, la titularidad la compartía con Larsen. ¿Le costó más de lo esperado entrar con regularidad en el once inicial?

– La competencia está siempre ahí, nosotros nos preparamos y el míster decide finalmente.

– Lleva buenos números: en 479 minutos ha anotado dos goles...

– ...Podían ser más, pero está bien. Seguro que mejoraré esos números en los diez partidos que nos quedan para finalizar la temporada. Quiere marcar más goles. Está bien por ahora, pero puede ser mejor.

– ¿Qué cifra de goles le gustaría conseguir en las diez últimas jornadas del campeonato?

– En los diez partidos que restan, quiero marcar cinco goles. Estaría bien esa cifra.

– ¿Qué hará cuando finalice la temporada? ¿Volverá al Benfica?

– Vamos a ver. Benfica y Celta van a hablar y al final veremos. Ahora me concentro en los partidos que faltan y veremos qué pasa.

– -¿Le gustaría continuar en Vigo la próxima temporada?

– Sí, ¿por qué no? Es una buena ciudad, un buen club, me gusta el fútbol que practica el equipo y me siento muy cómodo aquí.

– ¿Ha abordado ya su futuro inmediato con el Benfica?

– No. Es muy pronto para hablar con el Benfica.

– En Lisboa coincidió con Cervi. ¿Fue una buena ayuda encontrárselo en el Celta?

– Sí, fue una primera mano en el Celta que me ayudó mucho. Antes de viajar a Vigo también estuve hablando con él y me dio muy buenas referencias del club y de todo. Así que me vino bien reencontrarme con Cervi en el Celta.

– Al incorporarse al Celta compitió con Larsen por la titularidad. Ahora vuelve Paciencia y la competencia aumenta para el puesto de delantero centro.

– Tiene que aumentar la competencia y eso es bueno para todos nosotros. Es importante que todos estemos preparados para jugar cuando lo decida el entrenador para ayudar al equipo.

– Eso demuestra también que Carvalhal mantiene a toda la plantilla en un buen nivel competitivo, como demostró Gonçalo Paciencia ante el Sevilla.

– En el equipo no hay egoísmos, todos son muy buenos y todos nos alegramos cuando uno marca. Ya se vio cuando Gonçalo marcó en Sevilla, que todos fuimos a festejar el gol con él. Y ese ambiente es muy bueno para el equipo y pienso que debe ser así.

– En Sevilla apareció otro competidor para las posiciones de ataque: el canterano Miguel Rodríguez. ¿Qué le parece el redondelano como jugador?

– Es un joven que tiene talento y que debe trabajar para llegar a consolidarse en LaLiga porque pienso que es un buen jugador. Con él tenemos más competencia en ataque.

– Ante el Mallorca regresa Gabri Veiga, tras cumplir sanción. Buena noticia para el Celta.

– Sí, Veiga es un jugador muy importante para nosotros porque tiene un gran talento y con él somos un equipo más peligroso. Es bueno para el Celta que él esté de vuelta. Tiene un talento increíble y ya hemos visto esta temporada de lo que es capaz: ha marcado nueve goles siendo un centrocampista y esos son unos números muy buenos.

– -¿Le sorprendió la irrupción de Veiga en LaLiga? ¿Ya lo conocía?

– Sí, ya tenía referencias de él desde el comienzo de LaLiga porque veo mucho fútbol. Ahora que veo cómo juega y entrena, me parece un jugador top.

– Y en el Celta siempre aparece Iago Aspas.

– Sí, claro. Aspas es una leyenda aquí. Sabemos cómo juega y los goles que marca. Es un jugador excelente.

– LaLiga ha hecho públicos los horarios de próximas jornadas y al Celta le esperan dos partidos a las diez de la noche: ante el Elche y el Getafe. ¿Qué le parece ese horario?

– Nosotros no podemos hacer nada ante ese tipo de decisiones. Es igual si tenemos que jugar a las nueve o a las diez de la noche. Lo más importante es ganar esos partidos. Para mí es igual a la hora que se jueguen los partidos.

– Con diez partidos por disputar, ¿cree que el Celta tiene opciones de alcanzar una plaza europea?

– Vamos partido a partido y al final veremos dónde acabamos. Tenemos que mirar para arriba pero, sobre todo, pensando en cada partido.

– Ahora que ya es un habitual en el once inicial del Celta, ¿espera que le llame de nuevo el seleccionador de Suiza?

– Vamos a ver. No estoy preocupado. Si me quieren, me pueden llamar; sino, estoy bien y tendría más vacaciones. (risas). Ahora estoy centrado en el Celta y el resto vendrá cuando tenga que venir.