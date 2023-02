Carlos Carvalhal ha comparecido en la rueda de prensa previa al duelo de mañana contra el Betis en el Benito Vilamarín resignado a tirar con lo puesto por la grave lesión sufrida durante el entrenamiento por Agustín Marchesín, pero “muy satisfecho” con la incorporación al frente ofensivo del suizo Haris Seferofic, único refuerzo incorporado por el Celta en el mercado invernal. Tras recordar que la ventana de enero siempre es “muy difícil para todos los equipos”, el preparador celeste ha destacado el gran rendimiento que el atacante helvético ha tenido en los últimos años en Portugal y ha precisado que es un delantero de diferentes características a los que tiene en nómina y que complementa a Strand Larsen y Gonçalo Paciencia.

“Estoy muy satisfecho por incorporar a un jugador como Sefe, que ha hecho un año 27 agoles y otro 26 y no es fácil hacer goles en Portugal porque allí las defensas se cierran mucho. El Benfica contrató después de Darwin [Núñez] y a otros jugadores y no jugó más por política de club que por el valor del jugador”, ha explicado el técnico, que ha elogiado el carácter del artillero suizo. “Es un luchador, un guerrero, no tengo dudas sobre su calidad”, ha recalcado.

Carvalhal considera que Seferovic puede ser un buen complemento para Larsen y Paciencia en la segunda vuelta y ha confiado en que se va a entender “muy bien” con Iago Aspas. “Los tres tienen características diferentes y las podemos manejar según entendamos que es mejor para cada partido sin perder nuestra identidad”, ha apuntado el técnico, que ha desgranado las características cada uno de sus delanteros: “Paciencia es más de apoyo, inteligente en el área; Larsen abre buena profundidad y tiene buen juego asociativo; Sefe es un rápido y profundo en los desmarques, ataca fuerte a los espacios y va bien de cabeza. Estoy seguro de que aquí a dos meses los aficionados del Celta van a estar muy contentos con su adquisición”.

El preparador celeste ha confirmado que Seferovic está disponible para el duelo de mañana contra los verdiblancos: “Está listo, moralizado y fuerte. Lo ha hecho bien en los entrenamientos y va a estar disponible”.

Pese a la desgraciada lesión de Marchesín, su portero titular, el entrenador del Celta tiene depositadas altas expectativas en el duelo del Benito Villamarín, donde su equipo busca encadenar un segundo triunfo tras ganar el pasado domingo al Athletic Club. “Estamos sumando puntos. Podíamos tener más, pero estamos sumando. El Betis es el próximo y vamos a intentar seguir sumando puntos”, ha declarado. “Será un partido difícil, pero vamos a estar ahí a discutir el primer segundo al último”, ha agregado.

La calidad el adversario y el ambiente del campo del Betis motivan especialmente a Carvalhal a sacar un buen resultado. “Es un desafío para nosotros, pero les he dicho a ms jugadores que no hay nada mejor que juga en un ambiente como ese. Vamos a jugar en un ambiente fantástico. Es uno de esos partidos que gustar jugar, disfrutar y ser competitivos”, ha observado.

Carvalhal se ha referido , por otra parte, a la situación de Hugo Mallo, quien pidió abandonar el Celta en la última ventana invernal para jugar a las órdenes de Eduardo Coudet en el Atlético Mineiro. El técnico ha desvelado que el capitán fue suplente frente al Ahletic por decisión técnica, pero ha añadido que está convocado para el partido contra el Betis como uno más. “Pensé que lo mejor era que jugara Kevien porque había que defender bien y cerra la portería y eso Kevin lo hace muy bien. Cada uno, Kevin, Mingueza y Mallo tienen sus cualidades. Lo suyo es una situación personal y yo no estoy en eso. Está convocado y si tuviese que jugar, jugaría y si no estaría en el banquillo”, ha apuntado.