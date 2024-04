El Celta se ahorrará 1,5 millones con Ristic al no alcanzar los 20 partidos

El acuerdo entre el Benfica y el Celta por el traspaso de Mihailo Ristic tasó en 3 millones de euros la operación, aunque 1,5 millones de euros quedaban supeditados al número de partidos que el lateral zurdo jugase en su primera temporada en Vigo. A falta de cinco jornadas para el cierre del campeonato, el futbolista balcánico ya no podrá llegar a los 20 partidos de Liga, pues hasta el momento acumula 11 actuaciones nada más. En ese caso, el Celta no tendrá que hacer frente a esa penalización de 1,5 millones de euros, por lo que la adquisición de Ristic le saldrá por la mitad de lo previsto cuando el verano pasado afrontó la operación ante la insistencia de Rafa Benítez de reforzar el costado izquierdo de la defensa con un futbolista experimentado.

El jugador nacido en Bosnia-Herzegovina hace 28 años fue la primera opción de Benítez para completar el once inicial, pero las lesiones han impedido la continuidad de Ristic en el equipo titular. De hecho, no ha vuelto a disputar un partido desde el pasado 17 de febrero, ante el Barcelona. Sufrió una rotura fibrilar que le impidió disputar los ocho últimos partidos, aunque ante el Alavés fue convocado por Giráldez pero no llegó a jugar.

Hasta la lesión en el partido contra el Barça, Ristic disfrutó del mayor tramo como titular de la temporada, al encadenar cuatro partidos de LaLiga.Tras su llegada a Vigo al filo del cierre del mercado de fichajes, el balcánico no debutó hasta la sexta jornada, ante el Mallorca.

Apercibidos

Por otra parte, Óscar Mingueza vio ante el Alavés la cuarta tarjeta amarilla de la temporada, por lo que se sitúa a una cartulina de ser suspendido por un partido. El catalán se une así a Unai Núñez como el segundo apercibido de sanción del Celta por tarjetas.