Saídas de ecoturismo e educación ambiental na Semana Santa redondelá

O Concello de Redondela oferta saídas de ecoturismo e educación ambiental durante as vacacións de Semana Santa. As concellerías de Turismo, Medio Ambiente e Infraestruturas e Sostibilidade organizan tres actividades para o público infantil e familiar, logo da boa acollida que tiveron ao longo do verán pasado.

A primeira das xornadas “Pedaleando tralas últimas aves migratorias” é unha saída en bicicleta cunha ruta pola Portela para coñecer de preto as aves limícolas e a súa historia. Será hoxe, de 10.30 a 12.30 horas, con saída desde o Multiusos da Xunqueira. A actividade é de balde, e guiada por monitores profesionais.

O luns día 25 realizarase a actividade “Orientaventura en Cesantes”, un reto no que os máis novos deberán poñer en práctica os seus coñecementos sobre o patrimonio natural, orientación e cooperación. Está dirixido á rapazada de 7 a 16 anos, coa participación dun adulto por equipo para acompañalos. A actividade, de 16.30 a 19.00 horas, inclúe mapas, todo o material necesario e monitores especializados.

A última das xornadas, “Fotografía e natureza”, será o vindeiro sábado día 30 cun curso de iniciación sobre a fotografía na natureza para maiores de 12 anos. Será de 10.30 a 13.00 horas.

Todas as actividades son de balde e con prazas limitadas. As inscricións están abertas dende o pasado luns no Multiusos da Xunqueira, chamando ao teléfono 986 40 28 65 ou enviando un correo electrónico ao enderezo multiusosredondela@gmail.com.

Teatro

A vindeira fin de semana hai unha dobre cita co teatro auditorio da Xunqueira. O sábado 30, ás 20.00 horas, a compañía Empatía representa “Esas cousas marabillosas” e o domingo 31, ás 18.00 horas, Caramuxo pon en escena “A nena que vivía nunha caixa de mistos”.