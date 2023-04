O alcalde da Guarda, Antonio Lomba e a concelleira de Deportes, Montserrat Magallanes, recibiron na Casa dos Alonso ao deportista guardés Álex Sierpes, acompañado do seu irmá e da súa nai, para dar os parabéns á súa gran traxectoria deportiva.

Nun ambiente distendido, representantes do grupo de goberno interesáronse por como o carismático deportista local é capaz de compaxinar os seus estudos coa práctica do atletismo, cun calendario de competicións e de adestramentos que lle deixa moi pouco tempo libre. Tanto Álex como o seu irmá, malia a súa curta idade, saben asumir o gran compromiso que representa as súas respectivas participacións en grandes eventos a nivel nacional e internacional, levando sempre o nome da Guarda alí onde van.