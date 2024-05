Atunlo sella un acuerdo con Inpesca para evitar la quiebra: “Tenemos un año para ganar dinero”

El proyecto de Atunes y Lomos (Atunlo) nació como una alianza de tres actores que llevaban ya años trabajando juntos. De un lado estaba Comercial Pernas (Coper), de Vigo, especializada en la venta de pescado en el mercado mayorista. Su rol sería el de aportar su expertise en la comercialización, cartera de clientes y, además, el liderazgo para la gestión de las plantas productivas. El trío se completó con dos armadoras vascas, Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) y Pesquería Vasco-Montañesa (Pevasa), que nutrirían a la compañía de materia prima de forma regular, tanto para elaborar producto para consumo humano directo como para conserveras. Aquella asociación saltó por los aires en varios tiempos, lo que conllevó la salida de Pevasa (diciembre 2022), una guerra abierta entre Coper e Inpesca (año 2023) y, finalmente, un empujón hacia el precipicio a la propia Atunlo. Con un riesgo casi total de liquidación, sin ambages: este mismo jueves, como avanzó FARO en su edición digital, al menos una acreedora estaba en disposición de instar un concurso necesario que conllevaría el cierre definitivo de la pesquera. Hasta que llegó el momento de la épica, con un pacto in extremis de no agresión que, por lo pronto, permitirá al grupo no tener que decir adiós de manera inminente.

Así lo avanzó a este periódico el máximo responsable de Pernas y CEO de Atunlo, José Pernas. Se trata de un protocolo pendiente de firma –estima que se plasmará sobre papel “lunes o martes”– con el que Inpesca se compromete a permanecer dentro de la multinacional durante, al menos, un año. “Las empresas continuarán trabajando, todas. Vamos a seguir”. Es un paso de gigante, teniendo en cuenta que ni el plan de reestructuración ni el de negocio contaba con poder conseguir esta especie de armisticio. Además, el acuerdo primigenio con la armadora de Mundaka –ahora no se estaba cumpliendo– pasa por el suministro a Atunlo de 20.000 toneladas anuales de túnidos, que previsiblemente se retomará de inmediato. El hecho de que Inpesca hubiese cerrado el grifo en la entrega de pescado forzó a la compañía a buscar vías alternativas de aprovisionamiento, sin respaldo financiero y aun precio más elevado. Los números hablan por sí solos: entre enero y marzo Atunlo registró ventas inferiores a los 12 millones de euros, frente a un coste de 27 millones en compra de mercancía.

Atunlo sella un acuerdo con Inpesca para evitar la quiebra: “Tenemos un año para ganar dinero” / Lara Graña

“Tenemos un año para trabajar y ganar dinero”, abundó Pernas. El pacto permitirá la continuidad de operaciones tanto en la factoría de Cambados –especializada productos de atún crudos y congelados para el mercado industrial, retail y foodservice, con más de 200 trabajadores– como la de Vila Nova de Cerveira (Central Lomera Portuguesa), centrada en lomos de atún precocidos para clientes conserveros y participada también por Marfrío. No incluye la de Mindelo (Cabo Verde), que produce crudos de atún congelados y atún crudo eviscerado y fileteado y que era la más intensiva en mano de obra; está en ERTE por falta de materia prima.

Sin pagos hasta 2025

Dado que este pacto permitirá solicitar la homologación del plan de reestructuración, Atunlo dispondrá, además del abastecimiento de Inpesca –y de su otra socia, la panameña Marpesca–, de facilidades en el pago de su deuda. A saber: la quita planteada es de un 50%, tanto para acreedores financieros como comerciales, y el plan de pagos incluye un año de carencia. Esto quiere decir que podría no tener que empezar a satisfacer deudas hasta el 30 de noviembre de 2025. Este es el otro enorme balón de oxígeno para Atunlo, siempre y cuando se logre el respaldo de las mayorías que permita solicitar en el Juzgado de lo Mercantil el visto bueno a su hoja de ruta. La pesquera podrá centrarse en recuperar la confianza de clientes y proveedores, ampliar mercados para, a la postre, generar caja y resultados que espanten cualquier fantasma de insolvencia. Para 2025, de hecho, prevé sellar la venta de la fábrica de O Grove por 2,3 millones de euros y que trabaja ahora con aceites de pescado para la japonesa Nissui.

¿Y qué pasará dentro de un año con Inpesca? Se dirimirá en ese momento: Atunlo, de inmediato, lo que ha pretendido es comprar tiempo. En lo que concierne a las facturas impagadas con la armadora, que según sus cálculos superan los 50 millones de euros –Inpesca capitaliza el listado de acreedores comerciales subordinados–, el plan de reestructuración no incluye ningún pago hasta el 30 de noviembre de 2034, sin espera ni intereses y con la misma quita del 50%. No ha trascendido si este acuerdo in extremis incluye algún pago a Inpesca. Lo que sí es obvio es que, si la atunera abandona el barco de Atunlo dentro de un año, quedará automáticamente descartada para participar en la ampliación de capital que también incluye el plan de reestructuración y que conllevaría el desembolso de 2,5 millones de euros hasta el año 2029.

Jaque

Que Inpesca y Atunlo hayan amarrado este compromiso no significa que la compañía viguesa tenga ya todas las garantías de continuidad. Desde este viernes, como también destacó este periódico, Atunlo ha perdido la protección preconcursal y pueden prosperar demandas de concurso necesario. Es previsible que el acuerdo con la empresa vasca haya sido notificado a todos los acreedores con el fin de abortar cualquier amenaza o tentativa –algo parecido a un acuerdo stand still, de no agresión–, pero el riesgo sigue siendo real hasta que no se firme el convenio y quede homologado por un juez. Hasta las 14 horas de ayer no constaba que se hubiesen presentado demandas en este sentido, o al menos no habían sido notificadas desde el registro, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Para la consecución de la tregua, además del “esfuerzo” al que apelaba Atunlo en su plan de rescate, ha sido determinante el coste patrimonial que habría tenido que encarar Inpesca en un eventual proceso de concurso-liquidación, ejecutando provisiones que fuentes del mercado elevan por encima de los 10 millones de euros. La armadora mantiene, de momento, la convocatoria de asamblea general para el 5 de junio, en la que someterá el plan de viabilidad de su participada a votación. En Inpesca conviven, incluidas atuneras de máximo nivel como Albacora o Echebastar, más de una treintena de socios.

Las claves Continuidad El acuerdo, que se firmará “lunes o martes”, recae sobre la continuidad de la armadora vasca Inpesca como partícipe del proyecto de Atunlo durante, al menos, un año. Más tiempo El plan de rescate prevé que Atunlo no tiene que empezar a pagar a los acreedores hasta noviembre del año 2025. Para entonces también cuenta con firmar la venta, por 2,3 millones, de la planta de O Grove. Protección Atunlo quedó este viernes sin el escudo protector del preconcurso, que impedía que prosperaran demandas de concurso necesario.

