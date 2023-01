O Concello da Guarda reabre o albergue municipal despois do peche temporal no mes de decembro, coincidindo coas datas de maior redución do número de peregrinos.

As instalacións manteñen o mesmo horario, de 14.00 a 20.30 horas de luns a domingo, mantendo o mesmo criterio que a Rede de Albergues da Xunta de Galicia, non se admite reserva previa, a admisión realizase por orde de chegada e só se permite a estancia dunha noite, excepto se hai motivos de saúde que impidan continuar o camiño. Aproveitando o peche do albergue realizáronse tarefas de mantemento das instalacións. O albergue Municipal da Guarda abriu as súas portas na Semana Santa do ano 2011, xusto un ano despois de que se dese o primeiro paso co recoñecemento do Camiño Portugués da Costa por parte da Xunta de Galicia. Nestes anos foron máis de 18.000 peregrinos os que se aloxaron nestas instalacións municipais e ao longo do pasado 2022 fixérono un total de 2.744.