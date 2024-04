Las federaciones del PSOE fletan buses para desbordar Ferraz el sábado en desagravio a Sánchez

El expresidente José Luis Rodríguez lanzó esta mañana un llamamiento a la movilización de los socialistas para respaldar a Pedro Sánchez. La militancia ya ha tomado nota. Desde diferentes federaciones y agrupaciones provinciales de Asturias, Castilla y León, Navarra o Comunidad Valenciana se están organizando autobuses para acudir a una concentración de apoyo el sábado en la madrileña sede federal de la calle Ferraz, coincidiendo con la celebración del comité federal. Convertir la sede en un dique de contención frente a los "ataques". En desagravio a Sánchez y a las siglas, solo cinco meses después de que estallasen en el mismo sitio las manifestaciones en su contra impulsadas por la ultraderecha.

La cita estaba prevista para ratificar la lista de las europeas, pero mutará en un cónclave de cierre de filas para empujar a Sánchez a seguir al frente de la presidenta del Gobierno. El jefe del Ejecutivo anunció este miércoles que meditaría hasta el próximo lunes sobre su renuncia, después de abrirse una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Fiscalía pedía esta mañana archivar la investigación.

En las federaciones consultadas se refieren a “varios” autobuses, aunque están todavía a la espera de cuántos militantes y simpatizantes siguen contactando para organizarlos. Algunas agrupaciones provinciales se encargarán de los gastos, mientras que en otras, son los propios militantes los que se están autoorganizando para costeárselos. Este sería el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha o Andalucía, ya que a diferencia de otro tipo de actos de partido, como mítines centrales, no hay ninguna orden de la dirección federal ni de promover ni de facilitar la asistencia. Desde uniones territoriales de UGT, algunos de sus afiliados están organizando también desplazamientos.

De la convulsión interna en el PSOE tras el anuncio del secretario general, el partido ha pasado a la reacción para centrarse en persuadirlo de no dar un paso al lado. La decisión dependerá en última instancia de Sánchez, como asumen todos en la dirección, pero desde el núcleo duro hasta las agrupaciones entienden que ahora su papel es el de convencer al jefe del Ejecutivo que cuenta con el respaldo de su organización y que lo protegerán de la "campaña de acoso que denuncian. Al presidente del Gobierno y a su entorno familiar, la “línea roja” que habría traspasado la oposición con la fiscalización de Begoña Gómez.

En algunas federaciones incluso aseguran que esta mañana ha acudido a sus sedes gente para afiliarse. Un movimiento de adhesión, según exhiben, provocado por el debate que Sánchez trató poner sobre la mesa en su carta “abierta a la ciudadanía” al poner pie en pared sobre la campaña de la que acusa a PP y Vox “junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias”, quien puso la denuncia que dio lugar a la apertura de diligencias previas.

"No nos pueden doblar el pulso"

Desde la federación madrileña, el secretario Juan Lobato era quien ponía hora y lugar al animar a los madrileños a acudir a la concentración de Ferraz este sábado. Renuncie o no, de lo que no hay duda es de que el órdago de Sánchez ha reconfirmado apoyos, cohesionado al partido de cara a las próximas citas electorales y resituado el debate en el mismo punto que lo llevó a mantenerse en Moncloa en las elecciones generales. La dicotomía entre democracia y retroceso, entre política útil y “fango”. Un cierre de filas incluso de los dos barones más críticos, Emiliano García-Page y Javier Lambán. El primero acudirá este sábado al comité federal, mientras que el segundo no podrá hacerlo por razones de salud.

La consigna en la cúpula del partido y el Gobierno pasa por tratar de convencer a Sánchez para que no renuncie. Todos los esfuerzos se concentran en evitar una renuncia con consecuencias orgánicas e institucionales impredecibles. “Tenemos que ser claros. No nos puede doblar el pulso la jauría extremista. Tenemos que seguir haciendo política para la gente”, defendía esta mañana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en una entrevista a la misma hora en 'Radiocable.