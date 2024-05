Acusan a Castro de mala gestión y de convertir la Mancomunidade en una “feira”

Cinco meses después de la moción de censura en la Mancomunidade que aupó a la presidencia al alcalde conservador de Ribadumia, David Castro, las aguas siguen bajando turbulentas, con los grupos de la oposición cuestionando su gestión y denunciando su “incapacidad” para conseguir solucionar los problemas que tienen el conjunto de los municipios que la integran.

El PSOE cuenta con la mayoría de alcaldes en la junta de gobierno de la Mancomunidade y los cinco no dudan en manifestar su “profunda decepción y preocupación ante la falta de resultados concretos en la visita del presidente a la Xunta, pero nos topamos con promesas vagas y ningún compromiso tangible, ya que existe un anteproyecto redactado desde hace varios años para la ETAP de Treviscoso sobre el que se podía trabajar, así como con la conducción de agua a O Grove”.

Los socialistas exigen al presidente una mayor responsabilidad y diligencia en la gestión del ente para evitar que se pierdan oportunidades de desarrollo y mejoras de las infraestructuras, algo que no habría pasado esta semana. “Es imprescindible que se establezcan prioridades claras y se reconstituyan las relaciones entre los dirigentes municipales para asegurar el bienestar de los vecinos”, señalan, algo que no parece muy ajustado en estos momentos con la posibilidad de otorgar una liberación “en pago de un voto y con la mayoría de concellos en contra o intentar nombrar a una vicepresidenta subvertiendo la mayoría de alcaldes en la comisión ejecutiva”.

Muy duro también se muestra el BNG en sus críticas a Castro. Los nacionalistas recuerdan que el actual presidente presetó una moción de censura alegando la existencia de “inestabilidad y nefasta gestión”. Sin embargo, meses después de tomar posesión, “el actual presidente no consigue ni convocar los plenos ordinarios, que tenían que celebrarse el primer jueves de los meses impares, como se acordó en la sesión organizativa de la Mancomunidade”. Es más, los nacionalistas reprenden a Castro por “ser incapaz de celebrar la comisión ejecutiva de alcaldes, el verdadero órgano de gobierno de la Mancomunidade, ya que en la última convocatoria., no consiguió el número mínimo de participantes y no pudo constituirla por falta de quorum”.

La formación nacionalista no duda en calificar de “auténtica feria” todo lo que está pasando, como la dimisión de un vocal del Concello de Meaño y las dudas sobre el método de elección de su sustituto, a lo que ahora se sumaría lo ocurrido con la reunión en la Consellería de Medio Ambiente.

“Llama la atención que Ángeles Vázquez le negase a David Castro ayudas para la ampliación de la ETAP y la renovación de la tubería a O Grove, remitiéndolo a la elaboración de un nuevo proyecto justo en la semana en la que el DOG publica la financiación, con fondos del MMR, del contrato administrativo de la obra para mejorar el abastecimiento en el margen derecho de la ría de Arousa, ampliando la estación de tratamiento de agua potable”. El importe de este contrato, continúan los nacionalistas, es de casi 8,5 millones de euros.

