La ausencia de dos concejales aboca al PP a una dolorosa derrota política en la Mancomunidade

José Manuel Aspérez Montes, concejal independiente de Meaño, llevó anoche un nuevo portazo en la cara. El boletín oficial de la provincia (Boppo) publicó por la mañana su nombramiento como coordinador de turismo, pero este punto tenía que ser ratificado por el pleno de la Mancomunidade, y no sucedió debido a la ausencia de los dos concejales del gobierno de Meaño. Aspérez, también meañés, sufre así otro desplante, como ya le había sucedido en agosto, cuando el BNG se negó a apoyarle como vicepresidente alegando que era un asunto que el PSOE no había negociado. La propuesta del grupo de David Castro pasa por asignar a Aspérez una dedicación parcial de 26.600 euros, que financiará, según él, con un convenio de la Axencia de Turismo de Galicia, que aportará 100.000 euros a la comarca para desestacionalizar las visitas. De este modo, añade David Castro, los Ayuntamientos no tendrán que abonar nada por la liberación de Aspérez. Pero la izquierda ya ha anunciado su oposición.