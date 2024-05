Torrado acoge un festival de percusión con grupos gallegos y de Alicante

Las asociaciones Olodum do Coio y Se chove que chova, y el Concello de Cambados colaboran en un festival doble de percusión y batucada que se celebrará en la villa del albariño el fin de semana del 7 y el 8 de junio. Se trata, por un lado, de la cuarta edición del Xacobeo Percute y, por otro, de la primera del Agora Percu Fest.

El evento se presentó ayer en el el Ayuntamiento, y se explicó que una de las citas es de carácter más profesional, con la participación de una destacada banda de Alicante, mientras que la otra jornada está pensada para los grupos de música de carácter más informal. En este caso, participarán, además de la banda local, grupos de Lugo y O Carballiño. También habrá actuaciones de solistas, y el maestro percusionista Pablo Paz dará unas nociones sobre los ritmos de la batuca tradicional brasileña.

Además de música, el doble festival incluye talleres, para los que hay que inscribirse previamente, ya que las plazas son limitadas. Los conciertos se celebrarán en el jardín del pazo de Torrado.

Los representantes de Olodum do Coio recuerdan que la escuela de batucada se creó en Cambados hace once años, y que desde entonces no ha dejado de crecer, “porque es una actividad muy asequible para cualquiera y con beneficios físicos, porque se hace ejercicio, mentales, porque estimula la concentración, y sociales”, apuntó una de las portavoces del colectivo.