Críticas a las bases para adjudicar el único chiringo en terreno municipal de A Illa

Cinco ofertas son las que se han presentado para hacerse con esta parcela durante los próximos cuatro años. En principio, las intención era adjudicarla el pasado jueves, pero los técnicos apreciaron algunos errores en la documentación de las ofertas y se le ha dado un pequeño plazo de tiempo para que puedan subsanarlos Desde el Concello, reconocen que el concurso se inició tarde, pero también que es la primera vez que se realiza, por lo que se tardó en elaborar las bases. En lo que respecta al precio de salida, estipulado en 8.000 euros, señalan que es inferior al que cobran municipios limítrofes como Sanxenxo y O Grove para instalar un chiringuito de estas características en terrenos municipales y “visto que hay cinco ofertas, no parece que ese sea un problema” Manuel Suárez, edil de Facenda, entiende el enfado que pueda tener el anterior concesionario con las bases, pero “lo que no podemos hacer las administraciones públicas es discriminar, tenemos que ser rigurosas y hacer unas bases a las que todo aquel que quiera, pueda concurrir y no se le discrimine”. Recuerda también que “el anterior concesionario le dieron una licencia por cuatro años y disfrutó de un espacio público sin ningún tipo de contraprestación, de forma irregular y en contra de los informes de Secretaría, que indicaban que las cosas no se estaban haciendo bien; y eso es lo que estamos tratando de corregir ahora con este proceso”. El de O Cabodeiro es el único chiringuito de playa que se encuentra asentado en terrenos municipales, ya que el resto están en zona de Costas del Estado o de Costas autonómica.