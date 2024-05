Barrantes ya se prepara para el Tinto con el brindis tradicional en una bodega

La Festa do Viño Tinto do Salnés empieza oficialmente el jueves próximo, 30 de mayo, pero hoy tendrá lugar uno de los actos simbólicos más entrañables y esperados de esta fiesta, como es la apertura de un barril de vino tinto en una bodega particular de Ribadumia. Este acto supone de algún modo la apertura de la fiesta, y en él el Concello y la comisión organizadora desvelan todos los detalles de la fiesta.

La bodega elegida en esta ocasión para la apertura del barril de tinto es la de Francisco Javier Padín Pazos, situada en la calle Casal, en Barrantes. En la fiesta, los asistentes tendrán la oportunidad de probar algunos de los mejores vinos tintos de la comarca, tanto elaborados con la variedad híbrida “folla redonda”, como los producidos con uvas autóctonas, como la mencía o el espadeiro.

En el apartado musical, se darán cita en Barrantes algunas de las mejores orquestas gallegas, ya que actúan la París de Noya (el jueves); Kubo y el Combo Dominicano (viernes); y la Panorama (el domingo). A mayores, el viernes los seguidores de la música de Juan Pardo tendrán la posibilidad de disfrutar con “Xuntos pola música”, un tributo a este popular cantante.

La Festa do Viño Tinto do Salnés es una de las grandes citas de la comarca y marca de algún modo el comienzo del verano en la comarca. El día grande es el sábado (1 de junio), que es cuando se celebra la comida de confraternidad y se lee el pregón. La pregonera será este año la periodista vilagarciana María Foscaldo, creadora de Virtudes a Repunante, un personaje con el que está triunfando en internet.

En lo que respecta a la comida, la venta de entradas se está centralizando este año en el Concello. El objetivo es que los grupos grandes que desean estar juntos encuentren espacio para todos. La fiesta de Barrantes cumple este año su edición número 51.