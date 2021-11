Los bateeiros refuerzan la lucha contra la basura marina

🎣 O #PlandeRecuperación achegará 1.050M€ para a transformación e dixitalización do sector agropesqueiro.



🗣️@jose_minones avanzou as primeiras liñas de axudas do @mapagob durante a apertura de #ForoMar, que organizan @upta_es e @C_Cambados.



🔗(Nota) https://t.co/FtOHMci5X1 pic.twitter.com/91QwBRdln6