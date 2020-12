Toda la hostelería de Galicia podrá abrir a medio gas desde el viernes a las 00.00 horas y se podrán también retomar las reuniones con no convivientes. Eso sí, de forma diferente en cada municipio en función de su situación epidemiológica. Lo acaba de anunciar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ha anunciado además que se restringirá la movilidad con Portugal al menos hasta después del puente de la Constitución.

Máximas restricciones:

Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes con incidencia acumulada a 14 días mayor o igual a 250.

Solo servicio en terrazas al 50 % y como máximo hasta las17.00 horas en grupos de máximo de 4 personas, convivientes o no.

Municipios: Pontevedra, Poio, Marín, O Grove , Sanxenxo, Carballo, A Laracha, Tui, Ponteareas, Moaña, Vilalba, Narón, Redondela, O Porriño, Cambados y As Pontes.

Nivel medio-alto

Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes con incidencia entre 150 y 250 en 14 días por 100.000 habitantes.

Hostelería con un 30% interior y 50% en exterior hasta las 17.00 horas en grupos como máximo de 4 personas.

Municipios: Ferrol, Vigo, Vilagarcía, Lugo, Lalín, Cangas, Coristanco, Meis, Cee, Oroso, Vimianzo, Ribadavia, Xinzo y Vilaboa.

Nivel medio

Incidencia de 100 a 150 en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y de 150 a 250 en los de menos.

Hostelería al 40% en interior y 50% en exterior y hasta las 23.00 horas en grupos máximos de 6 personas.

Municipios: A Coruña, Burela, Laxe, Silleda, Soutomarior, Pontecaldelas, Barro y Cercedo-Cotobade.

El último nivel sería el nivel básico, que correspondería a la apertura completa de la hostelería.

Reuniones de no convivientes

Según ha indicado el presidente de la Xunta, también se permitirán las reuniones entre no convivientes en Galicia. Será de hasta seis personas como máximo y de cuatro como mínimo. Dependerá también de la situación epidemiológica de cada concello. Feijóo ha avanzado que en las próximas horas se detallarán estas medidas por municipios de forma pormenorizada.

Se permitirán encuentros de entre 4 y 6 no convivientes en función de la situación epidemiológica de cada municipio

Respecto a la movilidad interna, se mantiene el cierre perimetral en las zonas con los niveles de mayores restricciones y de ellas solo se podrá salir o entrar solo por razones justificadas.

No habrá cambios en los aforos de comercios, que se mantienen en el 50%; y tampoco en el transporte público. Respecto al toque de queda, se mantiene en el actual: de 23.00 a 06.00 horas.

Feijóo llama a la responsabilidad: "Si la curva vuelve a despegar nos veríamos en la obligación de cerrar aunque estuviéramos en Navidad"

"Hoy iniciamos el proceso de desescalada en Galicia", comenzó Feijóo su comparecencia junto al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Como ya se avanzó ayer, Ourense y Santiago de Compostela serán las primeras ciudades en salir del nivel máximo de restricciones por el coronavirus a partir del viernes. Además, a nivel hostelería se suman ahora todos los ayuntamientos en los que estaba cerrada, que podrán abrir aunque con diferencias por municipios; y se suma la posibilidad celebrar reuniones entre no convivientes de entre 4 y 6 personas.

Concellos en los que más se suavizan las medidas

Como avanzó ayer a última hora la consellería de Sanidade, Ourense y Santiago de Compostela serán las primeras ciudades gallegas en las que se aliviarán las restricciones decididas a principios del mes de noviembre. El comité clínico, que se reunió desde las18:00 hasta las 22:00 horas de ayer, decidió que ambas urbes sigan el camino de alivio implementado primero para O Carballiño y luego para otros seis concellos. En concreto, junto con la ciudad de As Burgas se suavizan las medidas en Barbadás y Pereiro de Aguiar, mientras que a la capital gallega le acompañan otras dos localidades de su perímetro, Ames y Teo. Además, A Estrada y Ares también pasan a nivel 2. Vigo seguirá con el grado más elevado de restricciones. Este nuevo nivel permitiría reuniones de hasta seis personas, la movilidad entre ayuntamientos con los misma limitaciones o la reapertura de la hostelería en Fase 2.

¿Dónde aumentan las limitaciones?

Por el contrario, la Xunta ha decidido aumentar las limitaciones al máximo nivel en A Guarda y As Pontes. Se mantiene una especial vigilancia sobre Boiro, A Rúa, A Lama, Ordes y Cerceda.

Las nuevas decisiones se han tomado en la larga reunión del grupo impulsado por el Gobierno gallego para afrontar la pandemia del coronavirus, que se ha cobrado ya 1.221 vidas en Galicia, entre ellas un chico de 28 años fallecido en las últimas horas.

Cierre de la frontera con Portugal

Otra medida que entrará en vigor el viernes a las 00.00 horas es el cierre de la frontera con Portugal. Será, según detalló Feijóo, al menos hasta el día 9. "Nos preocupa la movilidad con Portugal durante el puente de la Constitución", aseguró el presidente gallego.

Para tomar estas medidas, que Feijóo insistió que se irán detallando en las próximas horas y también en el DOG que se publicará el jueves, se tuvieron en cuenta diferentes factores como: la incidencia a 7 y 14 días, la incidencia en mayores de 65, el porcentaje de positividad, la presión asistencial, el número de casos y las características de los brotes. Se hizo, además, diferenciado por municipios de más y menos de 10.000 habitantes

Respecto a la desescalada en la hostelería, ya esta semana el vicepresidente de la Xunta, había avanzado que se realizaría por fases. Además, se irán aplicando de forma gradual y asimétrica en función de la situación sanitaria.

Propuestas para Navidad

La propuesta de la Xunta de Galicia para regular los encuentros durante la próxima Navidad pasa por limitar las reuniones a un máximo de dos unidades familiares, aunque con independencia del número de personas que implique.

Preguntado acerca de las medidas para las próximas Navidades, Núñez Feijóo ha explicado que la propuesta de la Xunta pasa por no centrarse en el número de personas, si no en las unidades familiares. En concreto, Galicia apuesta por limitar a dos unidades familiares distintas las cenas y comidas de Navidad y pide que, dentro de lo posible, sean las mismas personas para los diferentes encuentros a lo largo de estas fechas.

Feijóo pide que, dentro de lo posible, sean las mismas personas las que se reúnan en las diferentes comidas y cenas de Navidad

A mayores, para aquellas personas que no cuenten como núcleo familiar o en el caso de que el Gobierno central no acepte la propuesta de unidades familiares, la Xunta propone que no cuenten en los máximos de personas los niños menores de 10 años.