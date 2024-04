La escasez de pescado de ría y la baja época del marisco se hacen sentir en el Mercado

Los sucesivos temporales de las últimas semanas, el alza de los precios, el flojo momento del marisco -la mayor parte en fase de desove-, sumados a la falta de pescados de la ría y al bajón de la demanda ligado a la crisis. Son factores que sitúan al Mercado de uno de sus periodos más bajos del año, que el Concello busca compensar con iniciativas como los especiales vermús servidos por el CIFP Carlos Oroza o la actividad de teatro espontáneo que arrancará esta semana.

José Manuel Paz vende el cupón de la ONCE en el vestíbulo del Mercado desde hace 9 años. Es uno de los profesionales que constata que “se nota algo más de ambiente” con las actividades, “sobre todo cuando hacen las comidas y cuando vienen los alumnos aquí a cocinar. Cuantas más haya más gente vendrá a la Plaza, porque si el Ayuntamiento no hace algo por mejorar esto no va a remontar”.

A partir de la primavera el turismo toma el relevo como uno de los principales nichos de Mercado. “Se nota un montón”, explica el vendedor, “suben mucho las ventas”, en su caso “más del 50%” con respecto al invierno”.

No en todos los puestos el turismo tiene ese impacto. A unos metros, en la Florería Oliva, su responsable traslada a FARO que “esta temporada hay muy poca actividad, llevamos unas semanas fatal. La pasada semana estuvo buen tiempo pero mucha gente por ahora no se ve”.

Con la primavera aumentan los grupos de turistas, pero que no repercuten en la venta de la floristería. “Vienen para mirar, nada más”, explica, “a pasear, si compran son cosas como quesos, para llevar cuando se van, pero ni fruta ni pescado, nada más que sacarse fotos” y, de hecho, en la mañana de ayer abundaban los visitantes haciéndose selfies en los puestos, una imagen que previsiblemente se multiplicará en los próximos días y semanas.

Tampoco en el puesto de Mariscos Emilio está siendo una buena temporada. “No hay ambiente ni hay trabajo”, señala el profesional, “habitualmente un martes después del fin de semana todo el mundo viene a buscar pescado fresco y no hay ambiente”.

Es un bajón que no solo constata en el Mercado de Pontevedra. “Estoy en las plazas de Ourense, de Portonovo y la de aquí y están todas igual”, refiere este profesional con más de 30 años de experiencia en la venta de mariscos, “y tengo compañeros en otras plazas y me dicen lo mismo”.

Atribuye el bajón “a la crisis, a que los precios están muy elevados y estamos en una época mala para el marisco, que está casi todo desovado, flaco. Y tampoco hay pescado de la ría, casi todo es de afuera, de modo que la gente lo nota mucho en la calidad”.

Uno de los grupos que disfrutó ayer del vermú degustación. / Gustavo Santos

El responsable de Mariscos Emilio también constata que a estas alturas suele tomar el relevo el turismo, “pero este año todavía no hay turistas o excursiones como había otros años en los que estaba la Plaza llena. Contábamos con que el fin de semana pasado, que hubo un tiempo maravilloso, se empezase a animar la cosa, pero estoy llamando a los clientes y, nada, tienen la mercancía prácticamente entera”.

El CIFP Carlos Oroza anima la primera planta con sus vermús gratuitos. Durante la jornada de ayer los invitados pudieron disfrutar de 5 elaboraciones saladas y 2 dulces acompañadas de vino, sabrosísimas tapas que elaboran en la primera planta más de 60 alumnos que participan a lo largo del curso en este programa formativo

A mayores de los clientes y turistas, ayer el Mercado recibió a los invitados a las degustaciones que celebra el CIFP Carlos Oroza. Arrancaron el pasado marzo con los proyectos de los alumnos de Dirección de Cocina “y ahora vamos a celebrar 8 actividades durante cuatro semanas con alumnos de primer curso para dar ambiente dos días por semana a la hora del vermú”, señala el profesor Ricardo Fernández.

Cinco estudiantes del CIFP Carlos Oroza elaboraron ayer las tapas que se sirvieron en la degustación que tuvo lugar en la primera planta del Mercado. / Gustavo Santos

Los estudiantes y sus profesores proponen estos días un homenaje a la cocina de nuestras abuelas, una semana temática en la que recuperan antiguas recetas del pasado siglo, dando continuidad a un trabajo que el CIFP de Hostelería desarrolla desde 2019.

“Tenemos más de 550 recetas recuperadas”, destaca el profesor, de los años 20, 30, 40… “Cada una es de una abuela diferente, las hay de vecinas de Codeseda, Pontevedra, Marín y hasta O Bierzo” cuyos nietos fueron alumnos de Ricardo Fernández.

Las degustaciones son gratuitas, previa reserva en la web del CIFP Carlos Oroza. Durante la jornada de ayer los invitados pudieron disfrutar de 5 elaboraciones saladas y 2 dulces acompañadas de vino, sabrosísimas tapas que elaboran en la primera planta más de 60 alumnos que participan a lo largo del curso en el programa.

