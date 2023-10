Miguel Carballeda: “Tenemos la suerte haber nacido o quedarnos ciegos en el país de la ONCE”

“La ONCE es algo único en el mundo, y tenemos la suerte de haber nacido o de quedarnos ciegos en el país de la ONCE. Nos lo reconocen en Europa y en todo el mundo y vamos a tratar de seguir así muchos años más”. El presidente de la Organización Nacional de Ciegos y del grupo social ONCE, Miguel Carballeda Piñeiro, se pronunció así al participar en el almuerzo-coloquio que celebró este viernes el Foro Empresa en el Liceo Casino.

Miguel Carballeda, que fue presentado por la teniente de alcalde Carme da Silva, buscaba trasladar al Foro Empresa “primero el orgullo de ser pontevedrés, de poder dirigirme a este grupo de empresarios que trabajan en gran medida por Pontevedra y la gente de aquí, porque son los que crean empleo para que las familias se puedan desarrollar” , señaló. También resumió los 85 años de historia de la organización que encabeza y que es, recordó, “única en el mundo y se ha convertido en el mayor creador de empleo para personas con discapacidad” del planeta. La ONCE, añadió, “es patrimonio de la sociedad española, la gallega y la pontevedresa, que la ha hecho posible”. En paralelo, el invitado también quiso recordar “etapas de mi vida, porque nací aquí, muy cerquita del colegio de ciegos, ¡Quién me iba a decir a mi que iba a acabar siendo ciego y presidente de la ONCE! Pero estas cosas ocurren, ocurren cada día a las personas y es bueno que reflexionemos sobre ello”. En España hay 4,5 millones de personas con discapacidad “y mañana puede ser cualquiera”, resumió Miguel Carballeda. En su caso, “ya nací viendo mal”, explicó a FARO, “lo descubrió mi madre y empezó un peregrinaje por los oculistas, que le llamaban entonces, muy buenos por cierto en España, un país con grandes oftalmólogos. Ella sabía que podría llegar a quedarme totalmente ciego, afortunadamente gracias a la lucha de esa pontevedresa valiente he podido ver algo, un poquito, más de 50 años de mi vida; pero ese poquito es siempre todo para el que no tiene”. El invitado quiso recordar “etapas de mi vida, porque nací aquí, muy cerquita del colegio de ciegos, ¡Quién me iba a decir a mi que iba a acabar siendo ciego y presidente de la ONCE! Pero estas cosas ocurren, ocurren cada día a las personas y es bueno que reflexionemos sobre ello Su familia se trasladó a Palma de Mallorca cuando Miguel Carballeda acababa de cumplir 8 años, “buscando un futuro mejor. Y seguimos peleando por los oftalmólogos y a los 17 años ya no quedó más remedio: tuve que acudir a la ONCE”, explica. Recurrir a la ONCE para una persona, reconoce, “es un momento difícil, pero tengo que recordar a través de este periódico a los lectores que si alguna vez tienen un problema visual acudan a la ONCE y si le podemos ayudar lo haremos siempre. Si nos necesitan nos encontrarán y seguro que no se tendrán que arrepentir de no haber venido tiempo antes”. Las claves de la ONCE para convertirse en el cuarto empleador no estatal de España y el primero del mundo en personas con discapacidad (suma en estos momentos 42.844 trabajadores) pasan, según su presidente, por “creer en nosotros mismos, tratar de ser dueños de nuestro futuro, que es lo que hemos hechos los ciegos manteniéndolos muy unidos, peleando juntos por nuestra inclusión, nuestra integración y nuestros derechos”. En España hay 4,5 millones de personas con discapacidad “y mañana puede ser cualquiera”, resumió Miguel Carballeda Especialmente, agradeció a la ciudadanía “que se siga acercando cada día a nuestros 20.000 centinelas de la ilusión” para hacer posible la Organización Nacional de Ciegos. “La sociedad confía en la ONCE”, concluyó “y en estos momentos no hay muchas cosas de las que fiarse, desgraciadamente, pero ellos saben que si algún día nos necesitan, nos encontrarán”.