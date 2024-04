El sector marisquero lleva perdidos ya dos millones de euros en venta de almeja este año

Precisamente, y tras una petición del BNG realizada el pasado 23 de abril, en el pleno ordinario de la corporación municipal de Poio se leerá hoy una declaración institucional en apoyo al sector marisquero. Así, el texto recuerda que “el mar es fundamental para Poio” porque mueve su economía y genera empleo. “Ante la situación tan complicada que el sector está viviendo, no podemos permanecer impasibles. Más cuando las expectativas a corto plazo no son mucho más alentadoras, con una regeneración natural de los bancos que no se está produciendo, pero es que además, la cría que siembran también se está muriendo”, alerta la corporación municipal.

“Desde el Concello de Poio estamos totalmente comprometidos con esta situación y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para aminorar los perjuicios, como por ejemplo intensificar la limpieza de las playas, con recursos propios”, informa.

“Estamos viviendo una situación excepcional que requiere una respuesta excepcional de las administraciones que tienen competencias”, manifiestan los grupos.

“La corporación municipal de Poio muestra su apoyo a todo el sector del mar”, concluye la declaración que se leerá hoy.