Jugadores de primera, a cualquier edad

¡Apoteósico! Resume el ex jugador del Pontevedra C.F. Luis Rivas y presidente de la Asociación de Ex Xogadores Granates, un colectivo que no solo vela por los intereses del club sino que mantiene muy viva la afición deportiva y el espíritu competitivo de sus integrantes, como se puso de manifiesto el pasado fin de semana en el XV Torneio de Futebol de Veteranos do GVFC celebrado en Barcelos, Portugal, donde los capitalinos cosecharon un merecido -y agónico- éxito.

“No podéis imaginar la inmensa alegría que nos traemos de las vecinas tierras”, reconocen los responsables de la asociación, tanto por el espléndido resultado como por el buen trato de los organizadores del torno y, especialmente, por el altísimo nivel de los rivales, varios de cuyos jugadores han vestido la camiseta de importantes clubes europeos.

Participaron en la concentración una veintena de jugadores: Muradas, Román, Caco, Maldine, Rafa Sáez, Aitor Díaz, Iglesias, Padín, Sorbet, Lodeiro, Ricardo, Richi, Tonete, Baptiste, Roberto, Toño García, Cuchi, Hugo y Diéguez. Son deportistas “de 45 a 60 años”, explica Luis Rivas, “todos ellos han pasado por las categorías del Pontevedra C.F., sobre todo por el primer equipo”.

Todos comparten, asimismo, que “han dejado de jugar recientemente y en adelante mantuvieron una actividad deportiva continuada; ya no juegan de forma profesional pero no dejaron el fútbol”.

Antes del primer partido no estaban muy confiados. Los responsables de la asociación explican que “con anterioridad, habíamos perdido con el Celta C.F.” y temían un resultado semejante. “Fue realmente difícil”, resume Luis Rivas, porque en las plantillas “había jugadores de mucha calidad, por ejemplo que jugaron en el Deportivo o en la liga inglesa, son jugadores de Primera División” y enfrentarse a ellos suponía un gran desafío.

Con todo, los temores del equipo granate no se cumplieron finalmente y en el primer encuentro los pontevedreses se impusieron al Gil Vicente por 3 a 0, con goles de Richi y Hugo. Por su parte, el Celta C.F. se enfrentó en la semifinal al Sporting de Lisboa, al que venció por 2 a 1.

El capitán del equipo entrega una placa a la organización. / Asociación de Ex Xogadores Granates

Así, los dos equipos de veteranos de la provincia disputaron la final. “Lo planteamos como un encuentro muy táctico y muy ordenado”, explica Luis Rivas, y el Celta se mantuvo por delante gran parte del partido. En los últimos minutos los granates consiguieron empatar y, finalmente, tuvieron que acudir a la ronda de penaltis, en la que consiguieron ganar.

“Enfocamos el partido trabajando sin fisuras, compensando la gran calidad de los jugadores y aprovechando las ocasiones, pero si a ellos les dejas un hueco, marcan”, resume el presidente de la asociación.

En adelante, la Asociación de Ex Xogadores Granates se plantea participar “en partidos ocasionalmente de carácter benéfico y solidario”, indica su presidente. Éste incide en que es importante mantener una actividad continuada tanto para mantener el entrenamiento del equipo “como para renovar el grupo” o facilitar la incorporación de nuevos jugadores “que pronto van a dejar el fútbol” y que se propone sumar a la plantilla.

Tras este debut exitoso, el siguiente reto será participar en el campeonato de la Federación Española de Veteranos. Los granates compartirán sector con el Celta, Deportivo, Gijón y Oviedo, en una competición que está previsto que se celebre en la provincia de Pontevedra.

