El Mercado de Abastos se erige como punto de referencia para los turistas

Para centenares de turistas cada día, el Mercado de Abastos de Pontevedra se ha convertido en un reclamo más de la Boa Vila, a un nivel similar al del casco viejo o los varios enclaves eclesiásticos de los que dispone la ciudad, en una clara conexión entre el patrimonio y la gastronomía local que atrae un goteo constante de visitantes a la plaza pontevedresa.

“Me gusta mucho. Todos los días venimos para dar una pasada y ver el pescado que hay y las tiendas de alrededor. Me encanta”, explica Valeria, turista brasileña que acude regularmente a Pontevedra para visitar a su hijo, afincado aquí desde hace medio año.

Una sensación compartida por Juan José, María Pilar, José Cándido y Nieves, que visitan en pareja Pontevedra desde Benavente y Salamanca. “El mercado nos parece espectacular. Muy bonito. Y el pescado muy bueno. Como la estancia en Pontevedra”, destacaron, tras callejear un rato por la ciudad y dar a parar a la plaza.

En su caso, se mostraron muy satisfechos con el estado en el que se encontraba la ciudad, donde la visita al Mercado fue uno de los puntos más esperados. “Yo conocía Pontevedra de venir hace años y me parece que ha mejorado mucho, con todo peatonal y con más vida de lo que yo recordaba”, explicó Nieves, que calificó de “preciosa” la arquitectura del propio Mercado y de Pontevedra en su conjunto.

Otras experiencias, más allá de lo turístico, se centran principalmente en el placer de lo gastronómico. “A mí, es que me encantan los mercados [risas]. Pero no me gusta que no pongan precios. Algún sitio no los pone”, explica Yolanda, residente en el barrio barcelonés de Gràcia que se encuentra de viaje con su familia en las Rías Baixas. Tras un paseo por la plaza, tanto ella como su pareja, Álex, hicieron hincapié en lo diferente que es la plaza pontevedresa con respecto a mercados como La Boquería o El Ninot. No obstante, ambos destacaron por encima de todo la calidad del producto. “Hace años visitamos el norte y ahora nos hemos venido al sur. Nos gusta mucho Galicia. Yo me vendría a vivir aquí”, reconocía Álex, en referencia a la temperatura más suave y a la humedad tan distinta entre las zonas atlánticas y las mediterráneas.

La climatología privilegiada de Galicia también atrajo a Marcos y a Pilar, pareja sevillana que viaja junto a su hijo para huir del intenso calor vivido en Andalucía durante todo el verano. La parada en el Mercado de Abastos de Pontevedra, para comprar ostras, zamburiñas y mejillones, se convirtió en un aliciente importante durante una semana de viaje en la que planean conocer distintos puntos de la geografía gallega.

“Nos lo encontramos de sorpresa y la verdad es que muy bien, nos ha encantado. Mejor este mercado que el de Santiago. Mucho más barato aquí que allí.Para nosotros, venir aquí es como ir a otro país, en todos los aspectos, incluida la gastronomía”, explicaba Marcos.