El futuro convento de Santa Clara tendrá entradas por Barcelos y el edificio de Obras Misionales

Una vez rehabilitado, el convento de Santa Clara contará con un acceso por la plaza de Barcelos, una solución aún por definir para la que se han estudiado alternativas como una entrada subterránea bajo la muralla hasta la finca, una rampa o un ascensor que permitan salvar la gran dificultad del proyecto, “que es la accesibilidad”, recordó ayer el vicepresidente provincial, Rafa Domínguez.

Éste encabezó la reunión convocada a solicitud de los servicios técnicos de la Diputación, tras los encuentros mantenidos con Patrimonio y con la empresa que llevará a cabo las obras de rehabilitación. Una de las grandes novedades, explicó tras la comisión de seguimiento, es que el cenobio contará con dos entradas, la ya prevista desde hace meses por el edificio anexo al convento de Obras Misionales Pontificias que prevé comprar la institución provincial, y la referida por Barcelos.

Este segundo acceso “invade un poco la plaza”, explicó Rafa Domínguez, y de hecho en la actual reforma que se lleva a cabo en Barcelos se ha reservado la parte lindante con el muro para actuar en función del proyecto que presente Nieto Sobejano, el estudio ganador del proyecto internacional para la rehabilitación del convento.

“En Barcelos hay espacio suficiente hasta el muro del estacionamiento para trabajar en una entrada que cumpla con la accesibilidad, que es el gran problema de Santa Clara”, coincidió el concejal y ex vicepresidente de la Diputación, César Mosquera. “La parte de abajo no se hizo precisamente porque estaba pendiente de esto, a ver qué proyecto presentan”, manifestó.

¿Cuál será el tipo de entrada por el que se optará finalmente? Dependerá del proyecto de Nieto Sobejano. El documento básico será “tan avanzado que ya se podrá hablar con otras administraciones de forma fluida”, señaló el vicepresidente provincial.

El acceso desde Barcelos es “tan complicado que no me atrevo a decirlo”, reconoció César Mosquera. Hizo hincapié en que “para mantener el carácter” del convento “sería atractivo decir que el muro no se toca, se entra por abajo”. Sería una entrada subterránea que propondrían una sorpresa al visitante de acceder bajo la muralla y ver el convento “que es como funcionó siempre, como una cosa enclaustrada… Pero es tan complicado dotar de accesibilidad a eso que hay que ajustar”.

También Rafa Domínguez se remitió al criterio técnico para decidir finalmente cual será la propuesta. “Había una”, explicó Mosquera, que significaba afectar a tres arcos del muro y Patrimonio consideró “excesivo romper en tres puntos la muralla”, por lo que estima que “ajustarán a uno… Más o menos por la mitad del muro”, pero no se sabrá con seguridad hasta que se presente ese proyecto.

A fin de facilitar la entrada por la calle Santa Clara el Concello también se compromete a ceder los pequeños jardines delanteros situados frente al convento y ha dado “plena disponibilidad” para que se actúe en la zona verde.

Ambos accesos figurarán en el proyecto básico que Nieto Sobejano ha de presentar en unas semanas. El Gobierno provincial trabaja con la previsión de disponer de este documento “a finales de este mes o principios de junio”, precisó Rafa Domínguez, y en el mismo se incluirá el ajardinamiento a fin de facilitar la operatividad de la obra y la obtención de licencias.

Él vicepresidente de la Diputación se refirió a un proyecto de “extrema complejidad” y a que “nunca la Diputación se ha involucrado en un tema tan complejo” que transformará un edificio histórico en la séptima sede del Museo, un “reto ilusionante”, reconoció, en el que se están cumpliendo los plazos, de modo que la Diputación sigue confiando en que la rehabilitación esté completada en 2027, a tiempo para el centenario de la institución cultural.

Rafa Domínguez se refirió en su comparecencia de ayer a que el gobierno local “se brindó a colaborar económicamente” y se felicitó por el “ejemplo de colaboración entre administraciones” y la “buena sintonía” entre los ejecutivos provincial y local para sacar adelante el proyecto.

Por su parte, el concejal de Infraestruturas, César Mosquera, explicó que la colaboración económica del Concello aún no está cuantificada y se movilizará desde los remanentes de las arcas municipales, que ascienden a cerca de 20 millones.

El edil recordó que tanto el presidente como el vicepresidente de la Diputación solicitaron colaboración económica “y hoy, tras hablarlo con el alcalde y el concejal de Facenda” se dio el visto bueno a esta aportación. “No hay ningún problema en hacer esto”.

Por lo que respecta a la ayuda en las licencias, César Mosquera hizo hincapié que “lo hacemos siempre, con todas las administraciones, es bueno para dotar de servicios a Pontevedra”, y puso como ejemplo la licencia para las obras del IES Valle Inclán “que cuando tuvo toda la documentación cubierta” se solucionó en unos 9 días.

En la reunión de este lunes se buscaba aclarar el enfoque urbanístico del proyecto, la solicitud de licencia de obra y los trámites de primera ocupación o documentación sobre primera actividad.

Por lo que respecta a los plazos, César Mosquera señaló que “una preocupación que había eran los plazos del convenio: 4 años para tener las obras rematadas y año y medio para presentar el proyecto. Ese año y medio concluye en junio de este año y con el retraso que hubo no será posible”. Con todo, avanzó que “por parte del Concello no se van a poner problemas y el convenio contempla la posibilidad de prórrogas… Es una cuestión menor” que deriva de la paralización que se hizo del proyecto durante meses para incluir las exigencias del Gobierno provincial encabezado por Luis López.

Tras los desacuerdos de estos últimos meses con el gobierno provincial, el concejal se mostraba ayer satisfecho tras la comisión de seguimiento. Aplaudió que “parece que ha habido un cambio y se desatascó todo. Rectificar es de sabios”.