Jácome garantiza las ayudas sociales a “las familias que cumplen los requisitos”

El Concello de Ourense concederá las ayudas para comedores escolares “a todas las familias que cumplan los requisitos de la convocatoria”. Así lo avanzó el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien ayer dio instrucciones para que se dote crédito presupuestario suficiente para que reciban la ayuda del Concello a totalidad de las 397 familias que cumplían con los requisitos, incluyendo las 92 que habían quedado inicialmente en lista de espera en la resolución provisional que el Concello hizo pública en el día de ayer, en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

El alcalde subrayó que “por primera vez se dotará crédito para que reciban las ayudas todas las familias”, recordando que en mandatos anteriores, con gobiernos de otros partidos políticos también quedaban familias fuera del programa de ayudas municipal y nunca se dotaron ayudas extra. Recuerda también que en toda convocatoria, como esta, “siempre queda gente fuera, ya que hay unos criterios de selección y algunas solicitudes obtienen ayuda porque cumplen los requisitos y otras no. Si no, no habría un proceso de selección”.

Críticas

“Es intolerable que la inoperancia y dejadez del alcalde y su grupo de gobierno prive a cientos de niños de Ourense de las ayudas de comedor y para libros de texto, por lo que consideramos urgente que el Concello realice las modificaciones de crédito necesarias para atender estas demandas de nuestros estudiantes y sus familias”, manifestó ayer la concejala del Grupo Popular, Noelia Pérez, antes del anuncio del regidor ourensano.

En este sentido, Pérez urgió al alcalde a “cumplir con urgencia el recogido en la moción del grupo popular aprobada en el pleno de la semana pasada, lamentablemente con la abstención de los concejales del grupo de gobierno, a través de la que pedimos que se mantenga el personal necesario para prestar una atención efectiva en servicios sociales a los ourensanos, dotar las partidas económicas deficitarias para cubrir las necesidades y demandas de los vecinos y dotar suficientemente las partidas presupuestarias que benefician a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro”.

Y finalizó diciendo “el Concello de Ourense no puede mantenerse ajeno a las necesidades de sus vecinos, sobre todo de las familias más necesitadas, máxime en este momento en el que el incremento de precios en la cesta de la compra y la vuelta a la escuela está afectando sensiblemente a las economías de los más desfavorecidos”.

El grupo municipal socialista destacó que “casi 100 solicitudes quedaron en lista de espera para poder acceder a las bolsas de comedor escolar. Y esta semana también conocimos que once entidades sociales no percibirán subvenciones de la administración local para desarrollar su labor. Ambas situaciones debido a la falta de presupuesto, según argumentan desde el ejecutivo municipal”.

La edil socialista, Alba Iglesias, comenta que “parece que vivimos atrapados en el día de la marmota, pues en 2022 sucedió exactamente lo mismo con estas partidas de dinero público. En esta ocasión cuentan con la misma cantidad de dinero que el pasado año. Ni un euro más, a sabiendas de que el presupuesto resultaba insuficiente para cubrir toda la demanda”.

En esta línea, la concejala recriminó al alcalde, después de la noticia publicada ayer en la página web del Concello de Ourense, que “si realmente estamos en el mejor momento de los recursos sociales” a disposición de la ciudadanía ourensana, como él dice, “que se note”.

“Hipócritas”

El regidor ourensano dijo que “las partidas sociales del Concello están en picos históricos. Nunca se destinaron tantos recursos”. Y añadió las críticas de la oposición de “hipócritas”, ya que “ellos dedicaban mucho menos cuando gobernaban y critican a este gobierno que da más que nunca”.