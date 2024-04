Jácome pide a Xunta y Gobierno central que financien los servicios sociales de la ciudad

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, va a elevar a categoría de oficiales sus habituales declaraciones en las que, ante las críticas por el progresivo desmantelamiento de servicios sociales en el municipio de Ourense, afirma que estos programas son mayoritariamente competencia de los gobiernos de la Xunta y del Estado, y quiere exigir a ambas administraciones que asuman la financiación íntegra de esos servicios públicos que no son competencia del municipio.

La propuesta la hará por vía de moción, que presenta en el pleno municipal del próximo viernes. En ella, el partido de Jácome, Democracia Ourensana, pide a la Xunta y a la Administración General del Estado la financiación íntegra de los servicios sociales que, según la ley, no son competencia municipal y que solo pueden estar gestionados delegadamente atendiendo a un principio de equilibrio financiero”, afirman.

Ese es el primer punto de acuerdo para el que pide el apoyo del resto de grupos de la oposición y solicita también el traslado de este acuerdo a las administraciones correspondientes, “así como a la Presidencia de la Xunta de Galicia y del Gobierno de España”. Es decir, que, de alcanzar mayoría en el pleno, algo poco probable, enviará directamente la petición al propio Alfonso Rueda y a Pedro Sánchez.

En la moción que se debate en el del viernes, DO alega que tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sustentabilidad de la Administración Local, el artículo 25.2, ya no incluye la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social entre las materias sobre las que los municipios ejercerán competencias propias.

Afirman que en Galicia “los concellos están haciendo frente a costos de hasta 24 euros por hora, cuando la Xunta y el Estado solo financiarán para este año 2024, unos 12 euros por hora; esto obliga a los concellos a consignar millones de fondos propios, para financiar este servicio, en detrimento de otros que sí le son propios”.

Tampoco están de acuerdo en que los concellos “asuman gastos que no les atañen, como mantenimiento, consumo y conserjerías de centros escolares de Infantil y Primaria” ubicados en el municipio de la capital.

Por todo ello llevan al pleno esta moción, que va firmada por el nuevo portavoz del Gobierno municipal de Ourense, Rafa Cachafeiro.

A pleno más de 122.000 euros de facturas de luz y gas sin pagar desde 2022

El pleno del viernes vuelve a ser el reflejo de la complejidad contable que vive el Concello de Ourense, pues se lleva a aprobación el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, para poder pagar facturas del gas y de la luz instalaciones dependientes del Consello Municipal de Deportes, impagadas desde 2022 y que suman más de 122.000 euros. También se lleva a la aprobación del pleno la memoria de la presidencia del Consello Municipal de Deportes, en el que se solicita una modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario por 683.250 euros más. Según el informe, este crédito extraordinario pretende financiarse “con los recursos procedentes del remanente de Tesorería para gastos generales de la entidad, resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2023”. Esta fuerte partida es necesaria para pagar equipamientos deportivos (20.000 euros); maquinaria (8.000 euros); mobiliario (13.000 euros) o mejora de instalaciones deportivas (20.000 euros). La partida más fuerte, de 600.000 euros, es para la reforma del campo de fútbol de Palmés, y 20.250 euros para afrontar la reforma de la gradas del campo de fútbol de Oira.

El alcalde nombra portavoz a Rafa Cachafeiro, el amigo que asumió la multa del coche oficial del regidor en Vigo

El orden del día del pleno del viernes incluye otro cambio de protagonista, motivado en buena parte por la marcha de Armando Ojea al Parlamento de Galicia. Se trata de la elección del nuevo portavoz municipal del Concello de Ourense, un papel que ostentaba el propio Ojea –aunque no lo ejerciera prácticamente nunca– y que a partir de ahora recae en Rafael Martínez Cachafeiro. Se trata del actual concejal de Democracia Ourensana y también diputado en la Diputación Provincial, muy conocido no solo por su faceta de músico, sino por su papel como Miño Man en los inicios de la televisión del alcalde, Auria TV, y posteriormente también bajo el seudónimo televisivo de Rafa Reporter, cuando Gonzalo Pérez Jácome aún estaba en la oposición. Más recientemente, antes de las elecciones municipales de mayo, Rafael Martínez Cachafeiro fue el que asumió y pagó la multa por exceso de velocidad del coche oficial del alcalde de Ourense, una noche del sábado en Samil, Vigo, en la que no había agenda oficial del regidor. La habitual retranca de Cachafeiro hizo que él mismo bromeó sobre las “multas de tráfico” que ha tenido que pagar, durante una intervención en un reciente pleno de la Diputación de Ourense.

