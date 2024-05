Reconocimiento al servicio público en Ourense: de años de entrega a una maniobra que salvó una vida

Los voluntarios de las diferentes agrupaciones de la Protección Civil tienen, al menos, algo en común. Presumen de una vocación de servicio público altruista que o bien se hereda o bien se contagia y eso beneficia a un grupo de personas, que en su tiempo libre, por poco que sea, se convierten en profesionales comprometidos con la ayuda social. Ahí están siempre que se les necesita. La Xunta de Galicia publicó los nombres de las medallas al mérito y los distintivos de permanencia en las agrupaciones entre los que hay varios en Ourense.

Con el distintivo de permanencia se premió a Julio Francisco (Maceda), Antonio Estévez (A Mezquita), Víctor Manuel Castro, Pablo Pérez, José Manuel Rodríguez (Muíños) y José Carlos Cruz (Ourense). Además se entregarán medallas de bronce a Ignacio Alonso (Guardia Civil de la Unidad Cinológica de Ourense), Manuel Fernández (Ourense), Manuel Rodríguez Ortega (A Rúa) y Nabor Suárez (A Rúa). En total serán 10 profesionales que recibirán un tributo por su compromiso social y su voluntariedad.

El de Nabor Suárez es el caso más significativo y llamativo este año. Empezó a los 15 años como voluntario y el pasado año realizó una maniobra de Heimlich (abrazar a otra persona, con el puño entre el pecho y el ombligo y presionar para evitar atragantamientos) a una mujer en un magosto de A Rúa. Recuerda que “estábamos en el dispositivo y nos avisaron de que una mujer no podía respirar, así que nos acercamos le realicé la maniobra varias veces y después empezó a respirar”. Tras esa experiencia, ensalza la formación que reciben desde la administración y también incide que “es importante saber estas maniobras o la reanimación cardiopulmonar (RCP) porque puede ser vital en un momento determinado”.

José Carlos recogerá el distintivo de pertenencia de 25 años al igual que hará Manuel Rodríguez que recibirá una medalla de bronce al mérito por su trayectoria profesional. Ambos destacan el “compañerismo” y la “amistad” que une a los profesionales con una vocación de servicio público. José Carlos comenta que “yo me inicié porque aprobé una oposición y, antes de tomar posesión, tenía tiempo libre, me informé, me acerqué y me gustó lo que vi, y desde entonces”.

Estuvo en varias localidades y comenta que “esta es una forma de ayudar a los demás, pero también sirve para conocer una profesión y puede dar una salida profesional”. Manuel comparte voluntariado con sus hijas, su hijo y sus nietos, todos ellos, con voluntarios en A Rúa. Dice que “empezaron desde pequeños, se fueron metiendo en esto conmigo y les gusta mucho ayudar. Ahí están, una lleva casi 25 años, otra casi 30 y el pequeño lleva casi 7 años”. La ayuda social y la protección civil se contagia o se hereda.

Manuel Fernández es otro de los que recibirá una medalla de bronce al mérito por su carrera como voluntario, después de más de 22 años de servicio. Él, a diferencia de muchos, empezó como técnico en el servicio municipal de Protección Civil de Ourense y se convirtió en voluntario. Recuerda que “nosotros vivimos de todo, días buenos y días malos, porque atiendes y vas a muchas salidas, pero siempre te quedas con los días y las experiencias buenas”. Y destaca que “es de agradecer que se te reconozca tu labor y tu ayuda”.

Todos ellos recuerdan que a inicios de siglo no había tantos medios materiales ni humanos como ahora y eso es una de las evoluciones más importantes que perciben, junto con la formación que les da la administración. Llaman que “si alguien tiene tiempo, compromiso y vocación de ayudar que pregunte por la Protección Civil, porque además de ayudar, que es la función principal, aquí te llevas más que eso, te llevas grandes amigos”.

