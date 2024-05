“La química es todo, desde cocinar a la máscara de pestañas que uso cada día”

Paula Prieto Carreira, alumna de 2º de Bachillerato en el IES O Couto de Ourense, pensó que una Olimpiada de Química podría ser un buen entrenamiento para la ABAU, así que se presentó a la competición gallega que se celebró el pasado 8 de marzo en los campus universitarios. No era algo que hubiese contemplado inicialmente, pero destacó y se clasificó para formar parte del equipo gallego que participó en la fase nacional disputada el pasado fin de semana en Murcia, la XXXVII Olimpiada Española de Química.

En esta prueba se enfrentó a 120 estudiantes de todo el país y regresó con una medalla de bronce y la satisfacción de poder afirmar, sin complejos, que está entre los 30 mejores alumnos de España en esta materia. De hecho, este concurso organizado por la Real Sociedad Española de Química tiene como objetivo estimular a los estudiantes a buscar la excelencia en esta área de la ciencia y promover la relación entre estudiantes, profesores y científicos.

Paula Prieto reconocía este martes que sabía que las pruebas le habían salido bien, “pero no contaba con llevarme un premio”. Regresa, por lo tanto, “contentísima”, ya que el nivel en la Olimpiada Nacional es superior al exigido en 2º de Bachillerato. “Me apunté a la fase local para practicar para la ABAU porque la materia es la misma, aunque los ejercicios tenían una vuelta de tuerca, pero en la nacional ya es más nivel porque ahí están buscando a los mejores de España”, señala.

30 seleccionados

Concretamente, se otorgan 10 medallas de oro, 10 medallas de plata y 10 medallas de bronce a los estudiantes mejor clasificados y son los cuatro primeros con oro los que conformarán el equipo español en la Olimpiada Internacional de Química (IChO) y en la Olimpiada Iberoamericana de Química, que se celebrarán en Arabia Saudí y Costa Rica, respectivamente, en julio y octubre de este año.

Aunque la participación de Paula terminó en Murcia el pasado fin de semana, reconoce que está muy satisfecha con su resultado, pues “no esperaba ni clasificarme para la fase nacional”. Detalla que su pasión por esta materia le viene de atrás. “La química lo es todo, cómo estamos hechos y cómo interactúan las cosas, los átomos, todo es química, desde cocinar hasta la máscara de pestañas que me pongo todos los días. Me parece muy interesante”.

Vocación científica

Pero no sólo esta disciplina está entre sus preferencias, también la Física y las Matemáticas. “Me gustan desde siempre”, señala, por lo que sus opciones a la hora de solicitar el ingreso en la Universidad no están todavía definidas: “Me gustan las tres, o el combinado de algunas”, señala, pensando ya en posibles dobles grados, especialmente el de Física y Matemáticas. “Para eso necesito nota, pero no tengo decidida todavía la primera o segunda opción”, indica. Lo que sí tiene claro es que quiere dedicarse profesionalmente a la investigación, “me gusta, pero todavía no sé en qué campo”.

La clave: estudiar por esquemas

Con todo, estar entre los mejores requiere dedicación y un buen método para estudiar. En su caso, dice, no se trata de horas y horas hincando el codo; su secreto se centra en la calidad y no en la cantidad: “Estudio por esquemas. O si el examen es comentario de texto, como en Filosofía, cojo un texto y hago un comentario sin mirar los apuntes, para coger práctica. Lo de chapar lo llevo muy mal, no hay manera. Esquemas y entender, es lo que me ayuda y, la verdad, es que me queda mucho tiempo libre”, concluye.

