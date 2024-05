Los empresarios de Castiñeiras pedirán una inspección de la línea eléctrica del parque

Los empresarios del polígono industrial de Castiñeiras solicitarán una entrevista con el delegado en Pontevedra de UFD, la suministradora de Naturgy, para reclamarle la realización de una auditoría de las líneas que dan servicio al parque y exponerle de primera mano los problemas de apagones vividos en los últimos meses, el más reciente de ellos el pasado sábado. El colectivo que preside Pablo Pazos ha optado por esta vía después de la reunión que mantuvo ayer con el gerente de la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo), Rodrigo Pastoriza, en la que se descartó la posibilidad de plantear una reclamación conjunta a la compañía eléctrica.

“Queremos explicarle la situación en la que nos encontramos y pedir que a corto plazo se haga una inspección de la línea que nos suministra para poder tomar medidas que prevengan estos cortes que estamos sufriendo”, señala el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Castiñeiras (Aepicas), que subraya que “no puede ser que por la caída de un árbol se fastidie una línea tan importante y nos quedemos sin electricidad”. Pero además de esta medida de carácter urgente, la idea de los empresarios de Castiñeiras es la de poner encima de la mesa la reivindicación que ya hicieron un día después del apagón del sábado, la de habilitar un plan B para evitar la paralización del parque cuando se producen las averías.

Imagen del polígono industrial de Castiñeiras, en Bueu. / Santos Álvarez

“Necesitamos una segunda línea para estar cubiertos en caso de que haya cualquier incidencia”, manifiesta, una red que pueda activarse cuando haya alguna avería y que dé servicio el tiempo que dure la reparación. Y sin olvidar que en un futuro no tan lejano habría que optar por otra solución más ambiciosa. “Con la ampliación del polígono posiblemente necesitemos algo diferente. Lo que tenemos muy claro es que nuestro trabajo no puede estar a expensas de que se caiga un árbol. Queremos reunirnos con ellos y expresarles nuestra preocupación”, afirma Pablo Pazos.

Más allá de las mejoras en las infraestructuras que se plantearán en esa hipotética reunión, los empresarios del único parque industrial de todo O Morrazo quieren disponer de un contacto directo con la suministradora de energía para tener información de primera mano en el caso de que se produzca cualquier incidencia. “Es necesario poder tener este acceso y no hablar con una máquina”, afirma Pazos, que agradece la celeridad con la que el alcalde, Félix Juncal, se movió para conocer las razones del apagón y la evolución de los trabajos de reparación.

Información para decidir

“Hemos de saber a qué atenernos y tomar decisiones. No podemos estar sin saber nada”, subraya. No se trata únicamente de una cuestión de organización del trabajo o de atención a los posibles clientes, sino que existen también razones puramente operativas. “Hay empresas aquí que cuentan con cámaras frigoríficas, que deben saber cuánto durará el apagón por si deben moverse para contratar un generador o no, y así evitar perder su producto”, añade. La solicitud de reunión será tramitada en los próximos días.

Un momento del pleno celebrado ayer en Bueu. / FDV

Unanimidad en la moción para la mejora de la red

La corporación buenense aprobó ayer por unanimidad la moción presentada de forma conjunta por los dos grupos que forman el gobierno local, BNG y PSdeG-Bueu, para instar a la Consellería de Industria y a la empresa Naturgy a la adopción de medidas destinadas a mejorar las infraestructuras eléctricas que dan servicio al municipio. La propuesta contó con el respaldo del Partido Popular, que, si bien se había abstenido en la comisión informativa, ayer votó a favor.

La iniciativa se orienta en dos líneas. Una primera se dirige a la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia para que realice una auditoría de las líneas para conocer su estado. La otra hacia la empresa suministradora, instándola a que asuma de manera regular el mantenimiento y conservación de las instalaciones, habida cuenta de que los repetidos problemas de apagones que se han producido en los últimos meses –el más reciente el pasado sábado– hacen ver que se trata de un problema de carácter estructural, derivado, señalan, “del mal estado de las líneas”.

