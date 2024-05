Los empresarios piden una línea de refuerzo en el polígono de Castiñeiras para evitar más apagones

Una línea eléctrica de refuerzo que dé servicio al parque y que evite la paralización de la actividad en caso de avería de la red principal. Esa es la petición formulada por los empresarios del polígono industrial de Castiñeiras después del apagón de más de 12 horas sufrido el sábado, que dejó sin suministro a 500 clientes de Bueu y Cangas, incluyendo a las 34 empresas radicadas en el parque. “En los tiempos que estamos no es admisible que el polígono esté paralizado por completo y durante tanto tiempo por culpa de una avería eléctrica”, afirma el presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Castiñeiras (Aepicas), Pablo Pazos, que apuesta porque se habilite “una línea alternativa que al menos dé servicio al polígono y evite situaciones como la de este fin de semana”. Sobre todo, explica, cuando los cortes de suministro se han venido repitiendo de forma constante en los últimos meses, “y no de 20 o 30 minutos, que ya serían graves, sino de horas”.

Pazos asegura que los daños provocados son enormes, aunque resulta difícil cuantificarlos. “Muchas empresas tuvieron que dejar de trabajar y otras, que tienen cámaras frigoríficas, han estado con la tensión de ver cómo podían haber perdido todo el producto. Y eso ya serían palabras mayores”, afirma. “Y eso que el apagón se produjo en un sábado, cuando hay menos actividad, porque si es un lunes ya me dirás”, añade. En este sentido, defiende la entidad de un polígono industrial “que es el único de toda la comarca de O Morrazo, y que deberían cuidarlo mucho más”. Más aún cuando las firmas radicadas en Castiñeiras dan empleo a cerca de 500 trabajadores.

Quejas por el "abandono" del parque

El presidente de los empresarios del polígono morracense se queja de lo que considera abandono del parque. “Ya hemos tenido varias reuniones con el concello por diferentes temas, no solamente por el suministro eléctrico, sino también por la señalética, el pintado de los viales o los desbroces. Parece que el polígono solamente está para recaudar, pero ese dinero que generamos luego no tiene un retorno”, protesta vehementemente.

Pablo Pazos (centro de la imagen), en Castiñeiras con el alcalde buenense, Félix Juncal. | // G. NÚÑEZ / César Collarte

La sucesión de apagones en los últimos tiempos –en noviembre del año pasado y en marzo de este se produjeron los dos más importantes– ofrece una imagen preocupante en pleno desarrollo del proyecto de ampliación de Castiñeiras, que permitiría duplicar la superficie del polígono y dar un salto de calidad al incluir otros usos aparte del industrial.

“Está claro que necesitamos la ampliación, porque hay muchas empresas interesadas en venir, y por eso hay que cuidarlo más”, recalca. “Si alguien ve los problemas que hay con los cortes de luz, se lo pensará dos veces antes de instalarse aquí. Y si tiene opción de hacerlo en otro sitio pues lo hará”, advierte. Defiende que la ubicación del parque y sus comunicaciones, al tener acceso directo al Corredor do Morrazo, lo convierten en un lugar privilegiado donde montar una empresa, “pero el soporte eléctrico que tenemos no es el adecuado, y es algo que no debería pasar, porque no estamos tan aislados para que esto suceda”.

Un operario trabajando el sábado en la reparación de las líneas eléctricas en el entorno del polígono de Castiñeiras. / Santos Álvarez

Sobre la posibilidad de plantear una reclamación conjunta a Naturgy por los daños ocasionados por este último apagón, el máximo representante de los empresarios del polígono buenense asegura que lo estudiarán en los próximos días. "Vamos a analizarlo. Al haber sido en sábado ha afectado menos, pero al menos conseguiríamos que nos oyesen, porque lo que está claro es que necesitamos contar con un suministro más fiable", señala. En esta línea, Pazos mantendrá una reunión con el responsable de la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo) para poner encima de la mesa las opciones que tienen.

Otro apagón en Tomiño

Tras el apagón del sábado, la jornada de ayer fue de normalidad, al menos en Bueu. En la provincia se registró otro apagón que afectó al municipio de Tomiño, en concreto a 1.600 clientes, por una avería en línea, durante la mañana a lo largo de 3,5 horas (215 minutos), según la compañía Naturgy.

Sin cobertura de móvil ni conexión a Internet

En paralelo al apagón eléctrico sufrido el sábado en el polígono industrial de Castiñeiras, se produjo otro apagón, en este caso de cobertura de móvil y de conexión a Internet, dejando a los trabajadores y usuarios del parque empresarial completamente aislados. “Es algo que también se viene repitiendo. Cuando se va la luz nos quedamos sin Internet y sin cobertura de móvil, nos quedamos incomunicados”, señala. Y ejemplifica con su caso particular. “Estaba pendiente de que llegase un cliente a recoger un coche y nos las vimos y deseamos para poder ponernos en contacto”, afirma. Su queja se hace más evidente cuando apunta al largo espacio de tiempo en el que tienen que permanecer aislados. “Es que han sido doce horas, y hace no tanto tuvimos otro incluso peor. No puede ser”, sentencia.

En otro orden de cosas, hoy BNG y PSOE llevarán a pleno una moción conjunta para exigir una auditoría de la red eléctrica y la adopción urgente de mejoras en la misma para evitar episodios como el vivido este sábado.

