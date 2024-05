Ambiente en el mercadillo de Cangas.

Hubo mercadillo en Cangas, a pesar de ser festivo por el Día das Letras Galegas, y a la mayoría de los comerciantes les compensó, porque la asistencia fue numerosa, sobre todo a partir del mediodía. Por contra, la plaza de abastos estuvo cerrada a cal y canto.

Tengo un vial amarillo en Moaña

¡Con lo fácil que es pintar líneas amarillas para no estacionar en los viales y que se hagan respetar! Sólo hay que ir por las estrechas carreteras de la parroquia de O Hío, en Cangas, para ver el color amarillo en todas sus márgenes. Y yo me pregunto que tiene el Concello de Moaña contra el color amarillo para no pintar el vial de Couso en donde existe un enfrentamiento entre vecinos partidarios y no partidarios de aparcar que se agrava por momentos y que se solucionaría aplicando la normativa, guste o no guste. A veces, que tanto reivindicamos los colores, echemos mano del amarillo alguna vez.

¿En dónde está Sotelo?

Ya son muchos meses, va a cumplirse un año desde las últimas elecciones municipales, que el líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, no habla. ¿Será una estrategia para dejar entrar nueva savia? No lo es. ¿Será un berrinche prolongado por los resultados electorales? No lo es. Sotelo siempre ha sido un buen estratega y un “bicho político” que sabe esperar al acecho para atrapar a sus presas. Pero en este caso ya son muchos meses de espera tras las ramas de sus compañeros. ¿Será cierto lo que se dices que con este silencio dice adiós? No me lo creo. Cangas te invoca.