Una ruta por los viejos caminos de Aldán

Nueva ruta por los caminos de Aldán. En esta ocasión fue organizada por la Asociación Cultural Nosa Señora do Carme en lo que pretendía no solo ser un ejercicio físico, sino también una muestra del buen aprovechamiento del tiempo libre. Bajo el nombre de “Xuntanza de Amigos de Aldán” salió de la Alameda de Aldán un numeroso grupo de personas con afán de lúdico, con la clara intención de disfrutar por encima de la lluvia que poco antes de emprender la salida, a las 10.30 horas, calaba hasta los huesos y que fue de chaparrón en chaparrón, empapando caminos y personas. Pero hubo suerte y temple para aguantar la mañana en un recorrido que se antojaba difícil. Por cierto, que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), y la concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido (PSOE) participaron en esta ruta que recorrió aproximadamente unos diez kilómetros y que los participantes tardaron unas tres horas y media en realizarla. ¡Qué nadie se asuste!, que aquí no se trataba de un campeonato a ver quién hacía la ruta en el menor tiempo posible, lo que se pretendía era disfrutarla, ver aquello que el coche nos oculta tantas veces.

Por las playas de Aldán en la ruta de 10 kilómetros de ayer. | // FDV / Juan Calvo

Los participantes en esta ruta pasaron por Menduiña, por el Bosque Encantado de Aldán, por la ruta de los molinos y atravesaron el río Merdeiro, para pasar por Barcala y el camino do Jhaiteriño, y bordear el río Orxas hasta el lavadero de Gandón y, de allí, a la carretera a General, a San Amaro, a andar por la playa de Lajuelas y por la de Menduiña, Francón y Areacova, hasta regresar a la Alameda de Aldán. En la meta hubo fiesta con gaiteiros ese mismo momento y se prolongó durante la tarde, ya que hubo una comida popular. Para la noche se esperaba que el grupo Soprano animara la verbena, si el tiempo, tan loco, tan loco, como está, lo permite, que ahora mismo tiene más poder que la autoridad competente. En la ruta se participaba con una cuota de inscripción de 5 euros, para ayudar a la organización de las Fiestas del Carmen de Aldán.