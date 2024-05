La caída de un olmo de 40 metros deja sin luz más de 12 horas al polígono de Castiñeiras

Tan solo un día después de que Félix Juncal expusiese sus quejas al delegado de UFD en Pontevedra (la empresa distribuidora de Naturgy) por los cortes de suministro eléctrico en Bueu, un nuevo episodio ha golpeado a la comarca. La caída de un olmo de 40 metros de altura sobre el tendido eléctrico próximo al parque empresarial de Castiñeiras dejó sin luz durante 12 horas y media a medio millar de clientes de Bueu y Cangas, entre ellos a las 34 empresas con sede en el polígono industrial, que en su gran mayoría vieron paralizada su actividad. El apagón comenzó a las cinco de la madrugada y dejó sin servicio a zonas de A Portela, Cividade, San Cosme y Ermelo, que no recuperaron por completo el suministro hasta las 17.40 horas.

Los fuertes vientos que acompañan a la borrasca que pasa por Galicia este fin de semana fueron la causa de la caída del árbol, que rompió varios postes y crucetas. Fue a partir de las 7 de la mañana cuando la falta de luz se hizo evidente, especialmente en Castiñeiras, donde buena parte de las firmas radicadas trabajan los sábados por la mañana. Ninguna pudo desarrollar su labor de forma habitual. Algunos talleres echaron el cierre de forma anticipada ante los escasos visos de que se recuperase el suministro. Otros esperaron de forma infructuosa. “Además de que no puedes utilizar ni los elevadores ni otros elementos, muchas naves no tienen luz natural para poder trabajar. Sin electricidad se hace imposible”, apuntan desde una de las empresas afectadas.

Félix Juncal, en el polígono industrial de Castiñeiras. / Santos Álvarez

Tampoco la ITV pudo trabajar con normalidad y atender a los alrededor de 80 vehículos que tenían cita para la jornada del sábado. La solución fue desviar a la mitad de ellos hacia otras estaciones cercanas, mientras los demás fueron reubicados en otros horarios más adelante. El Cash Récord fue de los pocos que mantuvo su actividad, al disponer de un grupo electrógeno de emergencia.

Cámara de congelación de Lago Paganini

Para otros, como la conservera Lago Paganini, no era un día laborable, pero eso no significaba que no se viera afectada por el corte de luz. “Tenemos una cámara de congelación que tiene que mantener una determinada temperatura y está perdiendo frío”, manifestó Manuel Lago, responsable de la conservera. Él se quejaba de la falta de información. “Tardamos casi tres horas en poder notificar la avería y llevamos un montón de tiempo intentando conocer qué ocurre, pero no sabemos nada”, señaló a mediodía. Vecinos de la zona, como Javier, se quejaban de la repetición de apagones en un lapso muy corto de tiempo. “Es algo repetitivo, nos ha pasado tres o cuatro veces en los últimos seis meses, y son averías gordas, de horas”, lamenta, antes de describir su situación. “No tenemos ni calefacción, ni agua del pozo, ni vitrocerámica, ni wifi”, afirma.

Operario con el árbol caído. / FDV

Mientras, Naturgy se afanaba en intentar resolver la avería. Al lugar de los hechos fueron enviadas varias brigadas, además de un equipo de poda y tala. Las labores no estuvieron exentas de dificultades, ya que la zona donde cayó el árbol estaba muy embarrada y el viento ponía en peligro las labores de reparación. De hecho, mientras los operarios intentaban recuperar el suministro cayeron otros dos árboles en el mismo lugar, sin que hubiese que lamentar ni heridos ni más desperfectos materiales. Varios equipos trabajaron asimismo en diferentes puntos a lo largo de la PO-551 para restablecer un servicio que volvió por tramos, con los 50 usuarios del parque y su entorno en el último de ellos.

Félix Juncal pide alternativas para evitar la falta de suministro durante las reparaciones

El regidor buenense, Félix Juncal, reclamó que se habiliten alternativas para evitar dejar sin servicio a los usuarios mientras dure la reparación de las averías. “No puede ser que se estén tantas horas sin luz, que no exista un sistema alternativo para cuando ocurre una incidencia de esta importancia”, señala. Juncal estuvo en contacto durante toda la jornada con la suministradora UFD para conocer la evolución de las reparaciones, y manifestó que situaciones como la vivida “explican la reunión mantenida con la empresa y la moción conjunta que llevaremos a pleno el lunes [por mañana]”.

En este sentido, insiste en que “lo que nos está pasando es algo esporádico, pero recurrente”. Por ello pide “que se invierta por parte de quien corresponda para sustituir las líneas que sean necesarias y se les pueda dotar de mecanismos y recursos que eviten estos apagones” y solicita que “los trabajos de mantenimiento de los que nos hablaban ayer [por el viernes] se realicen con mayor periodicidad”.