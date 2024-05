Rihanna Currás: “Trabajaré para que no haya un rincón en Moaña con estos riesgos en la carretera”

La secretaria de Xuventudes Socialistas de Moaña, Rihanna Currás, de 18 años, puede decir que volvió a nacer el lunes pasado cuando cerca de las ocho de la mañana se dirigía desde su casa en Tirán a realizar exámenes de Matemáticas e Historia, de final de curso de 2º de Bachiller a su instituto de A Paralaia. El coche que conducía por la PO-551, en las temidas curvas de A Pandiña, se salió de la vía por el margen derecho y se precipitó por un terraplén de unos 80 metros hasta el fondo del barranco, cerca de una casa, en donde el coche quedó con el capó clavado en la tierra. Hasta el lugar acudió la Policía y Guardia Civil de Moaña y ella fue evacuada al hospital tras un complicado rescate por parte de los Bomberos de O Morrazo provistos con cuerdas y una camilla, para subirla estabilizada, a través del muro de contención de la vivienda.

El coche de Rihanna Currás se coló por un pequeño hueco de la vía sin guardarraíl. Desde el miércoles ya está en su casa recuperándose del impacto, que le dejó el cuerpo dolorido, con contusión cervical, de espalda y de rodillas, y ayer reconocía que “en cuanto me recupere, me encargaré personalmente y trabajaré para que no haya un rincón de Moaña con riesgos parecidos y nadie tenga que vivir lo que me ha sucedido a mí”. De regreso a su casa fue a ver el lugar del accidente y reconoce que si ese hueco hubiera tenido guardarraíl “habría evitado que me despeñara por el barranco”.

El coche de la secretaria de Xuventudes Socialistas en el barranco que hay en la PO-551 en A Pandiña, en Tirán.. | / G.N.

Pese a su juventud, - tiene el carné de conducir desde julio pasado-, Rihanna Currás es una persona muy madura que en noviembre de 2023 tomó las riendas de las Xuventudes Socialistas de Moaña, en un acto rodeada por los principales cargos del partido en la provincia.

Desde su casa, ayer aseguraba que no recordaba cómo ocurrió el accidente, “fue todo muy rápido y me desperté en el coche con la voz de un policía local que se identificó como Manuel. Me tranquilizó en todo momento y al que le debo mucho”. Tan sólo recuerda que dos curvas antes, se cruzó con su tía que iba a Cangas y “me paré a pensar si me habría visto. Después ya no recuerdo nada más, ni salirme de la vía, ni salir el coche volando ni nada. Me desperté y estaba un policía local y otro señor que no sé si era vecino. No podía mover el cuello y estaba asustada. Sé que me quedé inconsciente”.

El accidente pudo ser una tragedia, por eso que la joven reconoce que efectivamente la vida cambia: “En un momento como éste, la perspectiva sobre lo efímera que es la vida, cambia, te das cuenta de lo que aprecias a tus seres queridos”. A lo largo de estos últimos días, las muestras de apoyo han sido incesantes y por eso ella quiere agradecer públicamente todo este cariño demostrado en el pueblo: “Me gustaría gradecer a todos los vecinos y vecinas que se han preocupado por mí, ha sido una locura de llamadas y mensajes preocupándose por mí y les agradezco el apoyo. Es bonito saber que en un momento así recibes el cariño del pueblo”. Agradece también a los servicios de emergencias la “magnífica labor de rescate, aunque no me enteraba mucho porque tenía dolor y miedo. Trabajaron de forma eficaz, tanto bomberos como sanitarios y quiero agradecer al policía de Moaña por estar a mi lado en todo momento y me ayudó a llevar la situación con calma. Le debo mucho y en cuanto esté mejor iré a verle y se merece todas las condecoraciones posibles, fue clave en mi bienestar”.

Agradece igualmente el apoyo de su partido, como también al PP, que fue tras sus siglas socialistas, el primero en preocuparse por ella, como al secretario local del BNG, Odilo Barreiro, que le transmitió su apoyo.

Espera poder reincorporarse en breve a sus estudios, realizar los exámenes, afrontar la Abau y también volver a la política.

Suscríbete para seguir leyendo