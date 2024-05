Partidarios de aparcar en Couso culpan del conflicto a una vecina que “no entra en razón”

El conflicto vecinal en el vial de Couso, en Meira, entre partidarios de aparcar y no aparcar, sigue generando tensión e insultos, como ocurrió en la tarde del viernes en el propio camino, entre la mujer que lidera la prohibición, que habla en nombre de tres casas, y los vecinos de las otras tres viviendas. Este nuevo capítulo de enfrentamiento se produce días después de que ella denunciara ante la Guardia Civil que una vecina le había arrojado algo a su coche rompiendo la luna cuando circulaba por la zona.

Los vecinos que defienden aparcar y a los que ella acusa, aseguran que tras año y medio de cierta paz, lograda con la mediación del presidente de la Asociación de vecinos Novameira, que delimitó tramos en verde en la barandilla del vial en donde se podía aparcar para facilitar la maniobra a esta mujer delante de su portal, volvió la tensión porque ella insiste en que se prohíba estacionar en todo el vial y que el Concello pinte la línea amarilla. Dicen que no deja de grabarles generado crispación.

Los vecinos aseguran que el problema es que esta mujer “no entra en razón”. Añaden que cuando vivía el padre, éste aparcaba delante de la casa de uno de ellos porque el camino estaba muy mal y solo tenían una entrada de carro, pero no había problemas. Aseguran que como el camino estaba mal, el Concello acordó ampliarlo y pidió la cesión a uno de ellos que entregó sin problema 50 metros lineales que ayudaban a mejorar también la entrada a esta casa. Creían que la situación iba a mejorar, pero añaden que siguieron los líos porque ella quiere que no se aparque en todo el vial: “Aquí hay que ceder de parte a parte, pero ella no quiere, incluso nos acusa de tener a todo el mundo comprado”. Recuerdan que el Concello planteó a esta vecina la solución de ampliar su entrada, lo que implica un pequeño retranqueo de un metro, pero ella tampoco quiere.

La posición de estos vecinos es la misma que la del presidente de Novameira que el viernes aseguraba que ya había intentado la solución cuando delimitó las zonas de estacionamiento, pero reconoce que ella sólo quiere que se prohíba aparcar en todo el vial.

La versión de la afectada contraria a que se aparque

La afectada señala que son socios de Novameira desde que se creó y que jamás la asociación les ha ayudado “en nada ni sabe por lo que hemos pasado ni vivimos cada día a lo largo de estos cinco años”. Reprocha que Novameira no se mantenga neutral y se posicione a favor de los vecinos que aparcan y dice que la asociación no es nadie para pintar líneas en las barandillas de ningún vial, ya que eso lo tiene que determinar el Concello “con el informe de la Policía Local que las autoridades se niegan a entregarnos”.

Recuerda que el presidente de Novameira solo les planteó que hicieran obras en el garaje de acceso a la vivienda y que los otros vecinos siguieran aparcando en el camino “obstaculizando la entrada y salida de nuestra vivienda cuando hay una normativa que lo prohíbe, que dictamina que en los viales de un sentido de circulación debe de haber tres metros como mínimo entre el coche aparcado y el muro de la vivienda y que aquí ni hay tres metros ni mucho menos los cinco que dice el presidente. El camino se reparó para tener un buen acceso a los vehículos prioritarios a las viviendas de todos así como el acceso a la nuestra. Si llegara a pasar otra emergencia no hay los metros suficientes”. Añade que quien no da tregua en este conflicto son los otros vecinos y que ella habla en nombre de otras dos casas “de una de las cuales ya se fueron porque la situación era insoportable”. Insiste en que había una señal de prohibido aparcar hace años que los vecinos arrancaron y tiraron a una finca, que el anterior edil le había enseñado la que iban a colocar de nuevo, pero al final no se hizo porque Novameira recogió firmas. También dice que antes había línea amarilla pintada, pero se borró al hacer reformas.. Culpa a estos vecinos del “calvario” en el que viven con insultos, persecuciones, daños a vehículos, agresiones y amenazas tales como “si un juez o el Concello finalmente determinan que no se puede estacionar, te rajo de arriba a abajo como un cerdo”.

