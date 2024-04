Bueu insta a la Xunta y a Naturgy a mejorar la red eléctrica para evitar nuevos cortes de suministro

El Concello de Bueu instará a la Xunta de Galicia y a la empresa UFD Distribución –dependiente de Naturgy– a la urgente adopción de medidas para mejorar la red eléctrica en el municipio a fin de evitar nuevos cortes de suministro como los que se produjeron en noviembre del año pasado o en el reciente mes de marzo. Lo hará mediante una moción conjunta de los dos partidos que forman el gobierno local, BNG y PSdeG-PSOE, y que será presentada al próximo pleno de la corporación. En ella se reclama a la Consellería de Industria la realización de una auditoría de las infraestructuras eléctricas, que sirva para poder poner solución a los problemas que han padecido los vecinos del municipio.

El escrito reclama de forma directa a la suministradora UFD Distribución que asuma de forma regular el mantenimiento y conservación de sus infraestructuras, especialmente de las líneas eléctricas, “teniendo en cuenta que muchas de las incidencias se producen por el mal estado de las mismas”. Asimismo, se le exige que atienda a las reclamaciones realizados por los usuarios debido a los cortes pasados, y que, en esta línea, proceda a indemnizarlos por los perjuicios ocasionados.

Apuntan a un problema estructural

Los portavoces de BNG y PSOE, Xosé Leal e Isabel Quintás, coinciden en señalar que los informes técnicos recabados tras los cortes de noviembre de 2023 y de marzo de este mismo año apuntan a un problema estructural del servicio. Recuerdan que el apagón sufrido a finales del pasado año fue especialmente grave, al afectar a alrededor de 3.000 vecinos a causa de una triple avería en la línea que comunica las subestaciones de Lourizán y A Madalena.

La afectación principal se centró en la parte alta de la parroquia de Cela, con lugares como O Norte, Outeiro, A Barraca o As Meáns, entre otros, así como la avenida de Cangas, el tramo superior de la calle Eduardo Vincenti y Ramal dos Galos. Los afectados estuvieron sin luz un total de 16 horas (desde las 22 horas del día 2 a las 14 horas del día 3). El mismo día 2 se había producido por la mañana otro corte que afectó a la actividad del parque empresarial de Castiñeiras, paralizada durante cuatro horas.

Otros 2.000 afectados en marzo

Recuerda la moción que el alcalde buenense, Félix Juncal, consiguió contactas tras muchas dificultades con responsables de la empresa, que le comunicaron la existencia de las averías, pero que no le supieron decir el tiempo previsto de reparación. El concello facilitó entonces a los ciudadanos la Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) para tramitar las correspondientes reclamaciones. En marzo volvió a vivirse un episodio similar, con una nueva avería que afectó a unas 2.000 viviendas de varios lugares de la parroquia de Beluso, como Vilar, A Roza, Sar o Rúa Nova de Abaixo, entre otros, que permanecieron sin suministro eléctrico por espacio de unas cinco horas.

Descuentos en la factura por los cortes

Recuerda la moción que las compañías están obligadas a aplicar descuentos en la factura si la interrupción del servicio es de más de 5 horas o hay diez cortes al año en zonas urbanas, o si superan las 19 horas o las 22 interrupciones anuales en áreas rurales. También hay derecho a indemnizaciones por daños causados en alimentos o aparatos eléctricos.

El bipartito asume que la situación geográfica de Bueu provoca que sufra meses de invierno con fuertes lluvias y vientos, y que a eso se une el mal estado de las infraestructuras. “La compañía no solamente no actualiza las infraestructuras, sino que también elude sus responsabilidades, dejando a muchos vecinos sin soluciones”, ya que, señala en el texto, “habla de causas de fuerza mayor y de que los cortes de suministro sufridos tuvieron poca duración”. Por todo ello, los dos grupos quieren mostrar su respaldo a los vecinos y exigen tanto a la distribuidora como a la Consellería de Industria que adopten una solución para que “incidencias de esta magnitud no vuelvan a producirse”.

