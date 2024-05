Case un ano xa no cargo e con moitas dúbidas sobre o futuro, que se sabe incerto. Pero

cunha ruta marcada da que non ten pensado sair. Así se manifesta Araceli Gestido, alcaldesa de Cangas do BNG, que traballa nun goberno en minoría, cunha alianza co PSOE e Esquerda Unida que se consolida na medida que transcorre o tempo. Pero ela sabe que o tempo tamén é enimigo do que non se muda. De ahí que agora xa se fale con luz e taquígrafos da moción de confianza, aínda que se seguen as negociacións co AV na oposición. Pero xa non se oculta que é unha verdadeira alternativa para deixar de bloquear o Concello. Fala de CAR sanitario, e non de CIS, de Plan Xeral e de cirvunvalación a longo prazo, dun rural con Policía Local e Garda Civil, dun PP que non lle sorprende, de manipulación populista. A pesares de todo o ruído que hai fora, ela no treme, ni fuxe para adiante.

- É inevitable empezar pola moción de confianza, esa da que tanto se fala na rúa e

menos nos despachos. Que posibilidades hai de plantexala?

-O pobo de Cangas necesita os orzamentos municipais para atender o día a día e xestionar os

investimentos que queremos, mais a oposición PP-AV impide por agora a súa aprobación. A

moción de confianza permitiría colocar a cada quen no seu lugar, mais mantemos a esperanza

de que os esforzos nas negociacións dean os seus froitos, evitando unha medida radical.

- Que vai pasar si AV non aproba os orzamentos?

-Os orzamentos municipais son un exercicio de responsabilidade colectiva diante do pobo de

Cangas, e non se pode separar a actuación de AV da que adopte o Partido Popular. A

abstención de calquera dos dous partidos facilitaría que a administración local poida investir

para resolver os problemas de Cangas e das súas parroquias, Aldán, O Hío, Coiro e Darbo.

- Vostede sabe que se plantexou a disolución do tripartito se no caso de non se aprobar os

orzamentos non se plantexa unha moción de confianza?

-A moción de confianza é unha alternativa democrática ligada á aprobación dos orzamentos:

ou a oposición PP-AV permite que se aproben ou disporían dun mes para presentar unha

moción de censura propoñendo un alcalde Sotelo ou unha alcaldesa Portas. É a única

hipótese, mais o goberno tripartito que lidero optou pola vía da negociación e agardamos que

remate nun porto seguro.

- A Xunta e a Deputación parece que teñen arrinconada a vostede e ao seu goberno.

-A xestión municipal de Cangas atopa no seu camiño moitas pedras e bastante incompetencia

na administración institucional que desenvolve o PP na Xunta e na Deputación de Pontevedra.

Estas dúas institucións, en mans do PP, padecen de miopía política: pensan que nos fan dano,

cando o dano llo fan ao pobo de Cangas. Non lles vai resultar. Iso fixeron en Deputacións

como Lugo ou A Coruña, mais xa perderon o seu goberno desde fai máis de 8 anos. Agardo

que Rueda e Luís López, maduren e coloquen á xente antes que os seus intereses partidistas e

sectarios.

- Que é o que lle ten máis frustrada no que pronto será un año de goberno?

-Cando Cangas sufre a manipulación populista de quen pregoa ‘Cangas por riba de todo’,

escoitado desde a dereita até quen tivo responsabilidade de goberno dunha suposta esquerda,

ao pobo de Cangas trémenlle as carnes.

- E do que se sinta más satisfeita?

-Que Cangas está por riba de todo, que as nosas dificultades son o mellor acicate para

gobernar este pobo, que sentimos o apoio diario e constante das veciñas e dos veciños que ven

que poden confiar nun goberno conformado por forzas políticas diferentes, mais cunha vixión

positiva e unánime sobre o futuro que nos agarda.

- Este ano serviulle para coñecer cáles son as urxencias do pobo de Cangas. Cales ten en mente?

-Debemos pagar esa herencia das débedas millonarias, a desfeita urbanística cronificada, os

grandes investimentos que precisan a Piscina, O Gatañal, o pavillón de Romarigo ou a

renovación dos campos de herba; sen esquecer o investimento para saneamento e erradicación

das verteduras de augas fecais.

-O PP está xogando o seu papel de principal partido na oposición ou cree que rompeu algunas

barreiras?

-Ningunha sorpresa, ningunha variación.

- Teme o que poida dicir a Fiscalía sobre o comportamento do gobierno local no ciberataque?

-O proceder deste goberno foi exemplar. Demos a cara fronte ao abandono do goberno

anterior, respectando a legalidade e resolvendo un gravísimo problema, pagando as nóminas

do persoal e rescatando o aparello administrativo secuestrado pola piratería informática.

-Sorpréndelle a actitude pasiva de Sotelo nos plenos e na política local últimamente?

-Chámase tirar a pedra e esconder a man. Pasividade? Mais estou centrada na xestión do

concello.

-Que non lle deixa dormir polas noites da política local?

-Procuro descansar e repoñer forzas para poder erguerme cada mañá e procurar facer un

reparto dos recursos que sexa o máis equitativo para as parroquias e a veciñanza, axudando

como se poida a todos os colectivos.

-Non veremos un PXOM en moitos anos ?

-Pretendemos dar remate a esta situación de inestabilidade urbanística que os gobernos

anteriores non deron resolto. Agora mesmo esta cuestión está enriba da mesa e somos

conscientes de que Cangas precisa de todas as mans e de todas as visións para poder contar

cun PXOM que reciba o consenso e apoio de todos os grupos políticos.

-Levamos máis de 8 anos a voltas cos terreos do CIS esanitario no hai maneira. E o peor es

que todolos partidos políticos en Cangas teñen a culpa. De unha u outra maneira sempre

consiguiron que o que debía ser un avance para os cangueses se interrumpira.

-Hoxe hai vontade de aproveitar os terreos que se poñen a disposición do Concello, mais non

esquezamos que a súa viabilidade está nas mans da Xunta de Galiza.

-Pero non hai que esquecer tampouco que o BNG estivo en contra dos terreos de A Rúa,igual que o PP agora.

-As posturas dependen motio do moento. Nos considerabamos na precampaña das municipais que a corporación que saí non era a máis lexítima para adoptar a descisión. E certo que dende O BNG se deubidaba da vialbilidade da operación. E unha cuestión técnica. Nos pensamos que debe ser a Xunta quen diga se os terrenos de A Rúa son aptos ou non. Pero nosa postura está clara. Non queremos un CIS, un novo edificio donde so sirva para trasladar o que xa hai no centro de saude actual, nos queremos un Centro de Alta Resolución (CAR) e a folla de ruta da Xunta de Galicia no parece ir por ahí. O que defendemos e un centro que evite aos veciños ir constantemente a Vigoe teño que recordar que o que quere a Xunta, unha vez que se contrúa o novo edificio e pechar todolos que xa hai no municipio. Tamén e certo que a opción que se nos plantexa de conquerir os terreos gratis en de grande importancia para nos, sempre mellor que mercalos. Ademáiis, traería suspicacia; ya que os mercamos para o Hío-Aldán e ahí están cheos de maleza denede hai moitos anos.

-Rúa de circunvalación ou Plan Xeral?

-Non é unha pregunta fácil. A circunvalación non depende tanto de nós, máis da Xunta, ainda que o Plan Xeral tamén. Pero non vexo eu ó goberno galego disposto a invertir cartos na nosa circunvalación. Creo que ambalas dúas son iniciativas a longo plazo, que non se verán nun só mandato. E certo que sen o Plan Xeral temos alternativas no urbanismo aplicando figuras como as modificacións a través de plans parciais.

-Diganos se haberá ou non Policía Local no rural de Cangas, porque parece que os veciños de O Hio non lle quedou moi claro.

-Claro que imos ter Policía local no rural e tamén unha patrulla da Guardia Civil; existe vontade por las dúas partes. Pero o problema no é si a imos ter ou no, senón que ni coa Policía Local ni coa a Guardia Civil imos ter recursos suficienes para descongestionar os embudos que se producen ao sair das plaias nos fines de semana de verán. Nosos técnicos saben cales son os puntos máis conflictivos e neles estarán apostados. Tampocuo descarto recurrir, onde se poida a Protección Civil.

-Cal es o libro en gallego que está lendo agora.

-O País da Choiva, de Miguel Anxo Diz, que presenta un hipotético escenario no que un día

cando te ergues o galego desapareceu. O 17 de Maio é un bo día para reivindicar a súa defensa

e o seu uso. Son necesarias todas as voces para alimentar este sinal da nosa identidade e da

nosa cultura.

Suscríbete para seguir leyendo