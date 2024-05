Tráfico, a la caza de los avisos en redes: Galicia pone las dos primeras sanciones de España

Controles dinámicos, de apenas 20 minutos en una zona, en vez de una hora, e infiltrándose en los grupos de WhatsApp que reciben avisos de los operativos de vigilancia de la Guardia Civil de Tráfico. Son los dos mecanismos que desde hace casi una década utilizan las patrullas en Galicia para minimizar el impacto de esas alertas en aplicaciones o redes sociales.

Las quejas y reclamaciones de reformas para impedir el uso de estas apps y penalizar a sus usuarios no son recientes. Ya en marzo de 2016, la Asociación Pro Guardia Civil se movilizó pidiendo al Ministerio del Interior que no se permitiese facilitar la posición de los agentes en ninguna aplicación y en enero de 2019 remitió un informe al director general de la Guardia Civil reclamando la penalización de esta conducta. “Aún no hay respuesta y, mientras, los delincuentes se están beneficiando de este vacío legal”, denuncian.

Ante el creciente uso de este tipo de aplicaciones y ese vacío legal sobre su control, la Fiscalía de Seguridad Vial en Galicia urgía en el año 2020, tal y como adelantó este periódico, la necesidad de una reforma legislativa para castigar el uso de estas apps o redes sociales que avisan de estos operativos en carretera. A raíz de las declaraciones del entonces fiscal de Seguridad Vial Carlos Gil, el propio director de Tráfico, Pere Navarro, se sumaba a la reclamación de Galicia de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para “impedir” su uso ya que además de poner en peligro a los conductores facilitan la huida de delincuentes.

Años después, no se ha logrado veto alguno a estas apps pero sí se dictaron sanciones. Las primeras multas en España se produjeron a a raíz de las pesquisas y las denuncias interpuestas desde el Sector de Tráfico en Galicia.