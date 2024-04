Kevin cambia la trainera por la nube Kinton

No sabemos si será un presagio de lo rápida que va ir este año la trainera de la Mar do Con de Tirán, pero esperemos que así sea. Lo cierto es que el concejal y remero moañés Kevin González aprovechó la Comic-Con para cumplir el sueño que muchos teníamos de pequeños (y no tan pequeños): subirse a la nube Kinton de Son Goku.

El dulce cumpleaños de Silvia Carballo

Vemos que hay buenas costumbres que se empiezan a asentar en el Concello de Bueu. Está bien aprovechar cualquier motivo para celebrar algo y hacer piña. El viernes fue la concejala Silvia Carballo, que estaba de cumpleaños y se trajo una caja de bombones para celebrarlo. Una celebración de lo más dulce. Lo que no nos supieron decir es cuántos cumplía. Suponemos que “itantos”. En todo caso desde aquí nuestras felicidades y ya estamos esperando por el siguiente cumpleañer@ y su invitación.

