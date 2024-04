Malvido apuesta por las concesiones de Costas y solicitará la de la Alameda de Aldán

El gobierno local de Cangas va a apostar de forma decidida por las concesiones el territorio de Costas. Ya lo hizo con as naves de Ojea, ahora mismo pendiente de contestación por parte del Ministerio de Transición Ecológica, pero no tiene pensado quedarse ahí. La concejala de Obras y Servicios y primera teniente del Concello de Cangas, la socialista Iria Malvido, pretende solicitar la concesión para el Concello de la Alameda de Aldán.

El propósito principal, según mencionó la citada edil, es reformar el parque infantil situado dentro de la alameda. La petición se realizará mediante una moción que tendrá que aprobarse en pleno, porque según informó el propio Ministerio de Transición Ecológica, la concesión debe ser solicitada por el pleno de la corporación municipal. Al propio delegado provincial de Costas, Miguel García, también le sorprendió el hecho de que no hubiera constancia en su departamento de ninguna concesión.

Iria Malvido quiere obtener la concesión de la alameda porque considera que así podrá actuar con un proyecto y conseguir financiación a través del Plan +Provincia. Si no es propiedad del concello o no tiene en concesión el lugar donde se pretende actuar, no podrá acceder a los mencionados fondos. También es cierto que la concejalía de Obras y Servicios, para solicitar la concesión, debe presentar un proyecto, como sucede con las naves de Córdoba, en el entorno de la explanada de Ojea. La concejala socialista está dispuesta a pedir colaboración de los diputados su partido tiene en el Gongreso para que las cesiones, tanto la de Ojea como a de la Alameda de Aldán se lleve a buen puerto.

El hecho de que el Concello de Cangas esté okupado por varias administraciones, ata de mano a las autoridades municipales, porque no pueden invertir en zonas que conforman la trama urbana de Cangas porque no son propietarios de los terrenos, a veces en manos de la Xunta de Galicia, Costas, otras de Portos de Galicia y también de la Autoridad Portuaria de Vigo, que no están dispuestos, como se demostró en los distintos Planes de Uso que presentó la Autoridad Portuaria y Portos de Galicia, que no están dispuestos a deshacerse del territorio que actualmente tienen. De ahí que concellos del litoral como Cangas planteen ante la Diputación un cambio en esta normativa, de otra manera la fachada de estos municipios tardará en cambiar. Los concellos, a través de estos planes de la Diputación sí que tendría capacidad para transformar la urbe, darle otro aspecto que las otras administraciones se niegan, porque alegan falta de capacidad económica.

