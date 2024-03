Teatro Aberto presenta hoxe “A trenza dos feitos amargos”

Co gallo do Día Internacional do Teatro a compañía Teatro Aberto representa hoxe na Casa da Cultura de Cangas a obra “A trenza dos feitos amargos”, dirixida por Xoán Carlos Riobó. A dramaturxia está elaborada a partir de “Lola, filla de Cangas”, de Asun Bernárdez. A función será ás 20.00 h e o elenco inclué a Marina Fandiño, Xavier Fernández, Pilar Ferrari, Araceli Gato, Antón Lamapareira, Francisco Lariño, Pilar Malvido, Fina Rodríguez, Concha Vizcaya e Serafín Villar.