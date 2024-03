Gobierno y oposición, esperando al mes de abril

Tras las declaraciones del concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, que intentaba aclarar que la presencia del ex edil Mariano Abalo en la junta de portavoces, sin pertenecer a ningún grupo municipal, se explicaba porque el empeño del gobierno local de sacar el Plan Xeral adelante y porque la reunión del miércoles estaba lejos de ser una junta de portavoces, el turno de toca ahora al PSOE. La ejecutiva socialista de Cangas, que preside otro exconcejal, Eugenio González, muestra su total apoyo al trabajo del grupo municipal socialista de Cangas (excusation non petita acusatio manifiesta) “como quedó patente en la asamblea celebrada este mes”.

El citado órgano socialista dice que quiere dejar claro que “nosotros consideramos que para desarrollar una política urbanística efectiva, ésta debe ser de consenso y basarse en la transparencia. Por eso creemos que las reuniones mantenidas con los otros partidos políticos son la base para poder alcanzar un acuerdo de máximos. Así, pues, nosotros no nos metemos ni ponemos ninguna objeción en ningún caso con el representante que cada partido decida enviar a dichas reuniones. Esta decisión recae en el seno de cada partido”. La ejecutiva socialista local cree, además, que el gobierno municipal está trabajando duro por sacar a Cangas del estancamiento y abandono “a pesar del bloqueo constante del Partido Popular desde la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, donde solo trabajan para sus concellos y a los demás ni los reciben”.

Lo que hace el PSOE es un poco cerrar filas en torno al concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, y la propia alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. Pero en esta defensa del aludido consenso se está menospreciando, a la vez, a la junta de portavoces de Cangas. Porque se quiera o no, la convocatoria fue realizada para la junta de portavoces. Si después se cambia de opinión y es una reunión de amigos, pues es otra cosa. Además, si se permitió la entrada a Mariano Abalo, por qué no se llamó a representantes de otros colectivos. La respuesta es muy fácil: una cuestión política. Desde una parte del tripartito se quiere molestar a Alternativa dos Veciños (AV) lo menos posible. Con una sola concejala es llave. Así, si se tiene que permitir la entrada de Abalo a la junta de portavoces se permite y no se mira mucho más allá. Pero la imagen que traslada el gobierno es de debilidad, de temor, por mucho que se empeñe en hablar de diálogo y de luchar para aprobar los presupuestos de 2024, para lo que es necesario el voto afirmativo de AV. Pero no está en la estrategia de esta formación que tiene a Victoria Portas como concejala respaldar el proyecto económico que presente el gobierno. Le dará vueltas, le hará tragar sapos al tripartito, pero la posibilidad de que los apoye queda muy lejos. Entre otras cosas, porque si lo hace, perdería capacidad de maniobra. Ya no tendría “secuestrado” al gobierno. AV juega sus bazas en este mandato y ésta es una de ellas, pero hay otras si se desencadena la moción de confianza, que es la que muchos piden para que el tripartito pueda demostrar su verdadera fuerza.

Así que no es baladí la polémica en torno a la presencia de Mariano Abalo en la junta de portavoces. El PP construye en torno a ella un discurso que trata de evidenciar que el gobierno no sabe retirar al exconcejal que tanto disgustos le dio en el anterior gobierno y en otros momentos de la vida política de Cangas.

Pero también es cierto que quien lo hace es su edil Rafael Soliño, sin que se hiciera pública una postura oficial. Y eso también abre dudas e interrogantes. ¿Es uno o son todos? ¿Hay propósito de dañar políticamente a la compañera de la oposición o es simplemente ganas de que se mantengan las formas en los órganos de gobierno?. ¿Es Victoria Portas enemiga íntima para el Partido Popular o es adversaria a la que hay que derrotar ya, no dejarla a flote, una vez que las urnas le dieron semejante puntilla?

Habrá que esperar al mes de abril, como lo hacía el cantante cubano Silvio Rodríguez en su canción, mes que en su momento habían robado al cantautor Joaquín Sabina.

El gobierno tiene el propósito de presentar al pleno de ese mes los presupuestos municipales para 2024.

